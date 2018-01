Los tenis de Dragon Ball Z y PS que te dejarán sin quincena

¿Te imaginas llevar unos tenis al puro estilo Goku o expresar tu amor por los videojuegos a través de tus zapatos? Pues Adidas y Nike lo hacen posible con sus nuevas ediciones limitadas de tenis inspirados en nada menos que Dragon Ball Z y PlayStation, respectivamente.

Nike anunció que su nueva colaboración con Paul George, jugador de la NBA, será un par de tenis inspirados en la consola de videojuegos de Sony y todo, porque el jugador del Oklahoma City Thunder es un gran aficionado de ésta. Su nombre será PG2.

TE RECOMENDAMOS: Estos tenis también son un boleto para el metro de Berlín

Los tenis tendrán en la lengüeta del zapato el logo de PlayStation que tendrá luz propia mientras que su diseño galáctico cercano a la suela formará parte de un tema que podrás descargar para PS4 a través de un código especial que incluyen los tenis. Por si fuera poco, tiene colores similares a los botones de los controles de PS.

Introducing the PG-2 PlayStation colorway: https://t.co/9ZbgLX2EvJ A new collaboration between @Nike, @Yg_Trece, and PlayStation launching February 10 pic.twitter.com/UWofZydU32