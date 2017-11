Reprueban a Trump Jr. en sus clases de 'socialismo'

Un mensaje en Twitter de Donald Trump Jr. por Halloween, en el que explica a su hija lo que es 'socialismo', provocó una lluvia de críticas en las que el hijo mayor del presidente estadunidense es tildado desde ignorante hasta egoísta.

"Voy a tomar la mitad de las golosinas de Chloe esta noche y dárselas a algún niño que se quedó en casa. Nunca es muy temprano para enseñarle sobre socialismo", tuiteó la noche del martes por la noche Donald Trump Jr., junto a una foto de su hija con una cesta de dulces.

I’m going to take half of Chloe’s candy tonight & give it to some kid who sat at home. It’s never to early to teach her about socialism. pic.twitter.com/3ie9C0jv2G