Twitter desactiva la cuenta de Trump… temporalmente

Este 2 de noviembre, la muy famosa cuenta de Twitter del presidente Donald Trump fue desactivada temporalmente, debido a un error humano. La cuenta @realDonaldTrump ya fue reactivada y al parecer opera normalmente.

Al respecto, Twitter emitió un comunicado diciendo que la cuenta del mandatario "fue desactivada involuntariamente debido a un error humano, cometido por un empleado de la empresa".

La tarde de este jueves, diversos usuarios de Twitter notaron, con inmensa sorpresa, que la cuenta del presidente Trump —desde la que acostumbra publicar sus polémicas opiniones— aparecía como desactivada.

It's back up now, but it appears the president's personal twitter account disappeared for a bit. I was hopeful. pic.twitter.com/4uHDUWLBxM

Al poco tiempo, la cuenta fue restaurada. Poco después, la cuenta de los directivos de Twitter publicó un comunicado en el que explicaba lo sucedido:

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again.