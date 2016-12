The Trumps, el juego de Lego que faltaba

Ciudad de México

Los sets de Lego suelen encantar no sólo a los pequeños sino también a los grandes, razón por la cual existen los inspirados en Star Wars, Harry Potter, Dr. Who y ahora también en la familia Trump.

El paquete incluye, además de todos los miembros de la familia con su respectivo edificio Trump, un teléfono rojo para llamar directamente a Vladimir Putin, la cama desde donde el presidente electo escribe tuits a las 4 de la mañana y un arsenal nuclear listo para usarse.

Lamentablemente, las declaraciones de impuestos de Trump no están incluidas en la caja.

Por supuesto que el set no es real, y el video forma parte de una de las parodias publicadas en el canal de YouTube The School of Life y el cual, hasta el momento, tiene más de 300 mil reproducciones.

De ser un set real, seguramente estaría en la lista para Santa de muchos.





