Bourdain se niega a comer en restaurantes de Torre Trump

Ciudad de México

Anthony Bourdain, uno de los chefs y presentadores de televisión más reconocidos de Estados Unidos no ha tenido reparo en hablar sobre su oposición a Donald Trump. En septiembre de este año, en entrevista para el sitio The Wrap, declaró que de ninguna manera cenaría con Trump, así como lo hizo con Obama en Hanoi.

TE RECOMENDAMOS: Obama cena con Anthony Bourdain en Vietnam

Hoy, el chef vuelve a causar controversia gracias a una entrevista publicada en el sitio especializado en gastronomía, Eater.

En ella no sólo habla de su vida como neoyorquino, la misma ciudad en la que vive Trump, sino también lo que piensa sobre los restaurantes que están en la Torre Trump, en especial de Sushi Nakazawa, un lugar de sushi de moda en Nueva York y dirigido por el chef Alessandro Borgognone.

“Nunca comería en su restaurante. Tengo un desprecio absoluto por él, un completo y completo desprecio", dijo en la entrevista. Sin embargo, en su cuenta de Twitter aclaró que nunca habló de un boicot en contra del lugar.

"No estoy boicoteando nada. Decidí no promover a los chefs que tacitamente apoyan la deportación de la mitad de la gente con la que he trabajado".

I am not "boycotting" anything. I choose to not patronize chefs who tacitly support deporting half the people they've ever worked with. — Anthony Bourdain (@Bourdain) December 22, 2016

Además, habló sobre el restaurante que el chef David Burke abrió en el lugar del que abriría el chef español José Andrés y el cual canceló luego de los dichos contra migrantes que Trump hizo en 2015. Sobre el lugar de Burke, Bourdain, quien es conocido por ser una voz crítica y tener un sentido del humor negro, dijo “es un pedazo de mierda humeante en lo que a mí respecta, siéntete libre de citarme”.

Bourdain asegura que estos chefs, así como políticos y celebridades que han aceptado reunirse con Trump lo hacen sólo para quedar bien con el próximo presidente y tal vez, hacer algo de dinero. Una declaración que llegó no sólo a los oídos de Trump, quien respondió muy a su manera a través de Twitter, sino también a los de los seguidores del republicano.

"Un hombre triste y enfermo. ¡Sin clase!"

"A todos los del mundo que odian a Trump: Ojalá sus familias sufran desgracias, enfermedades y tragedias por su perversidad"

@Bourdain To all the Trump haters of the world: May your families suffer misfortune, illness & tragedy for your viciousness. — AMERICA FOR TRUMP! (@SaveAmerica16) December 22, 2016





Cuando Trump inicio su campaña e hizo declaraciones contra migrantes, Anthony Bourdain publicó un texto en su blog en el que habló de la importancia que los migrantes, especialmente los mexicanos, tienen en las cocinas de los restaurantes estadunidenses.





A través de su programa “Parts Unknown” ha abordado temas políticos a través de la comida, por lo que es muy probable que las críticas de Bourdain sigan a lo largo de estos cuatro años de la era Trump.





MRF