Éste es el tamaño real del botón rojo de Donald Trump

Ayer, Donald Trump amenazó a Norcorea y a su líder, Kim Jog-Un, con un tuit en el que se jactaba de tener un botón nuclear “más grande y poderoso” que el suyo.

Hoy, Pete Souza, el fotógrafo personal del ex presidente Barack Obama, publicó una foto en la que mostró que sí existe un botón rojo —más bien pequeño—, pero su utilidad no es la que Trump presume.

“Y afortunadamente, el botón rojo en el escritorio es para llamar al servicio de camarería, no para empezar una guerra”, dice el pie con el que acompañó su foto en Instagram.

De hecho, el dichoso botón nuclear no existe, pues el protocolo indica que si el presidente de Estados Unidos quisiera realizar un ataque nuclear, tendría que identificarse ante jefes militares en el Pentágono con códigos que sólo él conoce. Los códigos están grabados en una tarjeta que el mandatario lleva consigo en todo momento. Trump tendría que transmitir la orden al Pentágono y al Comando estratégico.

Claramente, no es tan fácil como presionar un botón rojo, como en las caricaturas.

Éste es el amenazador tuit de Trump.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!