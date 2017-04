Diez documentales que cambiarán tu forma de pensar

Ciudad de México

Mientras algunos aprovechan las vacaciones o los días libres para limpiar la casa o salir de viaje, otros prefieren quedarse en casa viendo películas.

A no ser que tengas el paquete de cable más completo o una amplísima colección de películas, seguramente te va a ser difícil encontrar algo qué ver en la televisión. Afortunadamente, para salvarte de esa situación está internet o los servicios de streaming como Netflix.

Por eso, seleccionamos diez documentales que cambiarán la forma en la que piensas sobre diferentes temas, desde la comida y la moda, hasta el arte y la pornografía.

Food Choices

Este documental dirigido por Michal Siewierski investiga el impacto que tiene cierta comida en nuestra salud y el medio ambiente. Por si fuera poco, pone en duda el beneficio del consumo de ciertos alimentos como la carne.

Es muy probable que después de ver este documental cambies la forma en la que te relacionas con tu comida y tu cuerpo.

Está disponible en Netflix o a través de la tienda de iTunes.

No Reservations, Anthony Bourdain

Si bien no es un documental tal cual, esta serie conducida por el reconocido chef y periodista gastronómico Anthony Bourdain explora la sociedad de países como Haití y Cuba así como de ciudades como Río de Janeiro, Tokio y Tijuana a través de su comida.

Esta serie te dará un nuevo panorama sobre la relación que hay entre la comida y la cultura.

Las temporadas 7 y 8 están disponibles en Netflix o puedes ver el capítulo de la Ciudad de México aquí.

Hot Girls Wanted

Producido por la actriz y escritora Roshida Jones, este documental explora el mundo de la pornografía amateur y cómo chicas que apenas al cumplir la mayoría de edad deciden entrar a una de las industrias más redituables.

El documental, que fue estrenado en el Festival de Cine de Sundance, ahonda sobre la preferencia de chicas jóvenes para películas para adultos y cómo el convertirse en estrella porno, muchas veces, las enfrenta a situaciones de violencia.

Está disponible en Netflix.

Tierra de cárteles

Nominado a Mejor Documental en 2016, esta pieza se adentra al mundo de dos grupos cuyo objetivo es pelear en contra de los cárteles de droga mexicanos: las autodefensas de Michoacán y un grupo de vigilantes en la frontera de Arizona.

Está disponible en Netflix y a través de la tienda de iTunes.

The White Helmets

Este corto documental recibió el Oscar este año por contar la historia de un grupo de voluntarios de la Defensa Civil Siria, organización que se dedica a ayudar a las personas afectadas por los ataques aéreos y explosiones en Siria.

Si necesitas entender un poco más del conflicto en Siria y la crisis humanitaria que se vive en aquel país, entonces debes verlo.

Está disponible en Netflix.

Exit through the gift shop

El debut cinematográfico de uno de los artistas más controversiales de los últimos tiempos llegó en forma de falso documental.

A través de esta pieza, se cuenta la historia de un aficionado del arte callejero obsesionado con encontrar y conocer a Banksy, quien en un cambio de dirección, aparece a cuadro contando parte de su historia. Claro, siempre cuidando su identidad.

Lo pudes ver en YouTube.

Black Fish

Si tienes más de 30 años, es muy probable que te suenen los nombres Keiko y Shamu, pero ¿has escuchado hablar de Tilikum?

El caso de esta orca fue uno de los más polémicos en 2010, pues luego de darse a conocer que supuestamente mató a su entrenadora, Tilikum fue relacionado con dos muertes más. La orca tuvo que ser retirada de los espectáculos por mostrar una actitud agresiva, sin embargo el documental explora la posibilidad de que esta agresión se deba al estrés de estar en cautiverio en un estanque reducido y por largos periodos de tiempo.

Luego de ver este documental, producido por CNN, es muy probable que ya no consideres que los shows de delfines o ballenas son divertidos.

Está disponible en iTunes, Google Play y Netflix.

The true cost

Una de las mayores críticas que se le ha hecho a la industria de la moda es la explotación laboral que sufren las personas que maquilan, a bajo costo y condiciones deplorables, la ropa que después puedes comprar a precios muy bajos en tiendas de ‘fast fashion’.

Por si fuera poco, ahonda también en los problemas de contaminación que trae consigo la producción y consumo masivo de ropa.

Lo puedes ver en Netflix o a través de iTunes.

The boy who sees without eyes

Este documental cuenta la historia de Ben Underwood, un chico que perdió la vista debido a cáncer de retina y desarrolló la manera de guiarse a través de los sonidos para hacer prácticamente cualquier cosa, desde andar en bicicleta hasta jugar basketbol.

Está disponible en YouTube.

Sugar coated

La sociedad contemporánea de Japón siempre se ha caracterizado por ser muy particular, sobre todo en cuanto a estilo y moda se refiere. Este corto documental explora el mundo de las Lolitas, un movimiento de moda que surgió en el barrio de Harajuku, en Tokio.

Este documental pregunta a algunas de las seguidoras de este movimiento sus razones para adoptar un estilo tan llamativo y particular.

Está disponible en YouTube.





