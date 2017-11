Talentos emergentes: Marco Martín

Marco Martín nos platicó sobre diversos temas relacionados con su quehacer, su experiencia como diseñador de interiores y el crecimiento que ha tenido esta profesión en México. “Definitivamente, la cultura del diseño ha crecido exponencialmente en los últimos años. Cada día estamos en contacto con nuevas ideas que nacen en cualquier punto del planeta. Mi frase favorita es The eye has to travel de Diana Vreeland. No podemos querer lo que no conocemos; la influencia global nos hace despertar el deseo de tener la pieza de diseñador de temporada, rodearnos de piezas que nos hagan felices”, comenta.

Hoy más que nunca, México se ha convertido en un semillero de jóvenes creativos que buscan espacios interiores estéticos; al respecto, Marco afirma: “Las nuevas generaciones han adoptado la filosofía de hacer accesible el buen diseño a cualquier persona. Se han preocupado constantemente por concientizar acerca de la conservación del medio ambiente. Esto se debe a que han perdido el miedo al fracaso, al rechazo, y han impuesto sus propias reglas”.





Marco está consciente de que el diseño es una forma de expresión que refleja y le da carácter a la sociedad. Asegura también que somos un país sorprendente y lleno de talento, y que esto inevitablemente nos retorna a las técnicas artesanales tradicionales por medio de materiales contemporáneos. "El incremento de la conciencia a favor de la ecología se reflejará en un boom de los materiales orgánicos”, señala.

En su opinión, la apertura a nuevas ideas y propuestas diferentes siempre ha sido una batalla en todos los campos del arte. Innovar es ir en contra de la corriente de la normativa social, sin embargo, menciona que el aspecto más gratificante de esta actividad es hacer realidad algo que previamente visualizó y que lo apasionó.





En medio de la conversación, confiesa que si tuviera la oportunidad de elegir un proyecto, sería diseñar una pasarela para Chanel. “El diseño efímero te da la oportunidad de crear fantasías que sorprendan al mundo entero. Trabajar de la mano de uno de los genios creativos más grandes de nuestra época”.

Al final, aconseja a otros jóvenes diseñadores a que estén dispuestos a dejarse sorprender. Que redescubran los lugares que han visto cientos de veces y que escuchen lo que dicen los espacios. A que entren a un mundo apasionante y lleno de creatividad y cambien el psique comunal mediante objetos que, a pesar de que carecen de vida, provean de alma a los espacios.