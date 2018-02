¿Discriminó restaurante de Polanco?: "se ve que no van a cenar"

Ciudad de México

Un restaurante de cocina mexicana contemporánea fue señalado de supuesta discriminación luego de que le negara el servicio a tres mujeres porque “se veía que no iban a cenar”, narró María Fernanda, una de las afectadas que dio a conocer el caso a través de una publicación de Facebook y a quien MILENIO contactó.

El pasado sábado 27 de enero, María Fernanda y dos de sus amigas decidieron acudir al restaurante Raíz de Polanco pues su esposo, un músico contemporáneo que forma parte de un trío huasteco, estaría tocando ahí. Como se trataba de un evento público, decidió acompañarlo pero como cliente del restaurante pues siempre procura no entorpecer su trabajo, dijo María Fernanda, quien decidió omitir sus apellidos ante los mensajes agresivos que ha recibido en redes sociales.

Al llegar, cuenta, nadie la recibió a ella y dos amigas más, por lo que no les preguntaron si tenían una reservación o les explicaron que había un evento especial en el que servirían un menú de degustación preparado por cocineras tradicionales de Papantla, Veracruz, estado del que también es originaria María Fernanda. A pesar de esto y minutos después, les asignaron una mesa.

“Nos sentamos y se dieron cuenta que veníamos con ellos porque uno de los músicos nos dio su chamarra para que la guardáramos […] No nos hicieron caso, no nos decían nada… alzamos la mano y pedimos la carta. Regresaron y nos dieron un sobre con la descripción de los cinco tiempos de la degustación pero no teníamos mucha hambre por lo que pedimos ordenar a la carta y nos dijeron que no era posible”, dijo María Fernanda.

Antes de que el grupo saliera a tocar, explica María Fernanda, una persona que ella piensa era el gerente, le pidió a su esposo que le dijera “a sus acompañantes” que dejaran la mesa libre porque “ya estaba pagada”. Sin decir más, se levantaron y para no hacer más problemas, abandonaron el restaurante.

“Antes de salirme, le dije, oye nadie me dijo que la mesa está reservada o que era una degustación y con mucho gusto si no quiero, no me alcanza o no se me antoja, pues me retiro y ya. Pero no está bien que me mandes a decir con mi esposo…yo te pedí la mesa, yo soy un cliente. Entonces me respondió ‘¡ay, a poco sí iban a cenar, si luego luego se ve que no van a cenar!”, dijo María Fernanda quien calificó la excusa del personal de Raíz como “misógina y clasista”.

>> De Facebook a CONAPRED

María Fernanda y sus amigas dejaron comentarios de lo sucedido en la página de Facebook del restaurante, mismos que ya fueron borrados. Esto ocasionó que el domingo, uno de los chefs se pusiera en contacto con su esposo para pedirle que borraran los comentarios. Algo a lo que él se negó “pues no eran sus comentarios ni sus cuentas”.

A lo largo del domingo y el lunes, María Fernanda seguía recibiendo mensajes de miembros del restaurante. Fue entonces cuando decidió hacer público su caso y escribir su experiencia en una publicación de Facebook que tuvo que cambiar a privada porque otros medios la retomaron “y ni siquiera se acercaron a mí”, dijo. La publicación acumuló más de 170 comentarios y fue compartida 226 veces, como pudo constatar MILENIO.

Lo único que María Fernanda quería hacer con su publicación era denunciar su caso y recibir una disculpa pública, pues ya había aceptado una que le habían hecho anteriormente a través de mensaje privado. Sin embargo, cuenta que ante el acoso a través de mensajes que recibió por parte de diferentes miembros del restaurante, decidió presentar una queja ante CONAPRED.

“Para mí, meter una denuncia no significa mucho esfuerzo porque tengo el apoyo en el despacho de abogados que trabajo”, dijo la también abogada que lleva cerca de 12 años viviendo en la Ciudad de México. Actualmente, la queja está en proceso de orientación para validar que proceda.

MILENIO se puso en contacto con el restaurante Raíz y en un comunicado enviado este 1 de febrero, asegura que “las mujeres afectadas directamente tomaron una mesa que estaba reservada” y que le comunicaron al mesero que no iban a tomar alimentos, sólo bebidas.

Ante esto, se les explicó a los músicos, de quienes eran acompañantes, que la mesa estaba reservada y “la única disponible estaba destinada para las maestras cocineras y cocinero invitados”, pero se les invitó a pasar a la barra y de no llegar la reservación, se les asignaría; sin embargo, las mujeres decidieron dejar el restaurante.

“El chef les ofreció a los músicos una disculpa por los hechos ocurridos a lo cual un de los músicos le respondió que todo estaba en paz. Ofrecemos un disculpa sí se sintieron ofendidas por lo sucedido, hacemos constar que en ningún momento buscamos molestarlas ya que este tipo de situaciones afectan a todos y no benefician a nadie”, se lee en el comunicado.





