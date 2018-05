Regalos de último momento que le puedes dar a tu mamá

Ciudad de México

Si por cuestiones de falta de tiempo o que simplemente no encontraste qué regalarle a mamá, no entres en pánico, aquí tenemos algunas opciones de regalos que podrás comprar desde la comodidad de tu oficina y que seguro le encantarán.

TE RECOMENDAMOS: Los regalos más comunes para mamá, según Google

Eso sí, no todos tienen entregas disponibles justo para hoy 10 de mayo, pero si no tienes problema con que espere unos días más, estas ideas son perfeectas para ti.

1. Arreglos florales

Un clásico que no puede fallar. Si conoces bien los gustos florales de tu mamá y no quieres lidiar con las multitudes en los mercados de flores, entonces por qué no ordenárlas en línea. Hay varios servicios como Florisha, que por cierto tienen entregas express, Envia Flores tiene espacios disponibles de envío para mañana 11 de mayo o Superama, que además de poder comprar flores en línea, puedes agregar chocolates, peluches, vinos o pasteles.









2. Experiencias

Puede sonarte extraño, pero sí, puedes regalarle una experiencia que puede ser desde un día de spa, una cata de vinos o un recorrido cultural por alguna parte de México. Existen varios sitios que ofrecen estos servicios, como Experimenta, Whish Bird y Whish Box. Lo mejor es que puedes elegir la fecha para cuándo quieres que sea válido y así, evitar el congestionamiento vial o los restaurantes llenísimos.





3. Boletos

Si tu mamá es fan de algún artista que pronto estará en México o constantemente menciona una obra que quiere ver, puedes sorprenderla con los boletos en sitios como TicketMaster o Superboletos y te apostamos que no le importará que el concierto o la obra sea dentro de muchos meses, la sorpresa y emoción le durará por mucho tiempo. Por ejemplo, Luis Miguel, que acaba de abrir nuevas fechas en el Auditorio Nacional o si es un poco más moderna, qué tal ir a ver a Sam Smith.





4. Viajes

El ser madre es un trabajo difícil y seguro tu mamá se merece unas buenas vacaciones, ¿qué tal le caería irse una semana a la playa? en Despegar.com, Trivago o Expedia puedes armar paquetes de viaje que se adapten a la experiencia que necesitas. Te aseguramos que la sorprenderás con un regalo así.





5. Libros

¿Quién más que tú para conocer los gustos de tu mamá? No importa si ella es más de novelas románticas, de libros de superación o simplemente disfrute de conocer nuevas recetas de cocina para preparar a la familia, puedes comprar esos libros y más en librerías como Gandhi, El Sótano o Amazon.





Así que ya no tienes pretexto, da clic en la opción que crees que más le gustará a tu mamá y sorpréndela.









JCH/MRF