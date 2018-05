Un traductor para entender a mamá

“No me regales nada”, “Ya me cansé”, “Ponte el suéter” son solo algunas de las frases que nuestra mamá no ha dicho desde siempre. Pero, ¿realmente sabes lo que te quiere decir?

Para conocer el significado detrás de estas palabras, y con motivo del Día de las Madres, la tienda departamental Coppel lanzó una herramienta que te ayuda a identificar las frases más características que las mamás mexicanas suelen decirnos. Se trata del “Traductor Coppel”, el cual funciona a través del Asistente de Google (Google Assistant) y estará disponible hasta el 20 de mayo.

La activación de esta función es muy sencilla, ya que los usuarios con dispositivos iOS o Android, solamente deben pronunciar “Traductor Coppel” al Asistente de Google y este los llevará a esta divertida herramienta en la que al decir frases como “Porque soy tu mamá”, la aplicación te dirá exactamente lo que tu mamá quiere decir.

Otra de las ventajas del Traductor es que también podrás encontrar recomendaciones de regalo para tener una variedad más amplia y, sobre todo, más acertada al momento de comprar.