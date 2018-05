Día de Star Wars: ¿por qué se celebra el 4 de mayo?

Ciudad de México

Aunque ni George Lucas ni su empresa Lucasfilm lo han reconocido oficialmente, el 4 de mayo los fanáticos celebran el Día de Star Wars en muchas partes del mundo. La razón es simple: en inglés, 4 de mayo se dice "May the fourth", y esta frase guarda semejanza con la recurrente de la famosa saga: "May the Force be with you" —Que la Fuerza te acompañe. Pero, bien a bien, ¿por qué se celebra este día? ¿Cuál fue el origen de esta costumbre?

Lo que empezó como un juego de palabras entre fanáticos se ha convertido en una festividad a nivel mundial. Al respecto, en la página oficial de Star Wars se lee la siguiente explicación:

Según el escritor Alan Arnold, quien se encontraba reseñando la filmación de El Imperio contraataca (1980), el 4 de mayo de 1979 Margaret Thatcher se convirtió en la Primera Ministra del Reino Unido, siendo la primera mujer en ocupar dicho puesto.

Para celebrar la ocasión, su partido —los conservadores— contrataron una inserción publicitaria en el diario London Evening News. El mensaje, que hacía alusión a la victoria de la "Dama de Hierro", decía: May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations; un juego de palabras con la frase recurrente y la fecha de su asunción como Primera Ministra.

Dicha referencia quedó en el aire y la memoria de algunos, y toda vez que el internet permitió la interacción de los fans de todo el mundo, el día se adoptó —de manera extraoficial, nativa y localmente— como el Día de Star Wars.

Y aunque la idea no surgió de los cerebros de Lucasfilm, la empresa se ha unido a la celebración, proveyendo de contenidos exclusivos en su website y uniéndose al hashtag #StarWarsDay para difundir las actividades de los fans.

Como una celebración creada por los fans, este día es ideal para maratones de películas —esto es, ver los siete capítulos de corrido—, disfrazarse de los personajes de la saga o hasta cocinar recetas de una galaxia muy, muy lejana. El único límite es la creatividad.





