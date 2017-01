¿Qué hacer este 1 de enero en la CDMX?

Los grandes almacenes, algunos museos y hasta famosos restaurantes prefirieron iniciar el año con sus puertas cerradas; sin embargo, la Ciudad de México ofrece diversas opciones para aquellos que ya están hartos de estar en casa comiendo recalentado. Aquí van algunas sugerencias con sus respectivas páginas web, direcciones de Facebook o cuentas de Twitter para que armes tu plan completo.





Un desayuno tradicional





Las típicas churrerías de El Moro, fundadas en 1935, abrirán sus puertas a las 12:00 horas, así que son una buena opción por si piensas desayunar tarde y sin miedo a las calorías en sus ubicaciones de Cuauhtémoc, Roma o Centro Histórico. Informes: facebook.com/Churrería-El-Moro.





Una opción gourmet

Si quieres una opción de desayuno más gourmet y estás en la Roma, Condesa o Polanco, Le Pain Quotidien abrirá de 8:00 a 20.00 horas, por lo que también es una excelente opción para comer o reunirte con alguien para tomar un café. Informes: lepainquotidien.mx.





Aire fresco en la Ciudad

Si quieres empezar el año levantándote temprano y hasta hacer un poco de ejercicio, el bosque de Chapultepec abrirá sus puertas en su horario normal, de 5:00 a 19:00 horas. Informes: @ChapultepecCDMX.





Vamos al castillo





¿Sabías que el primer árbol de Navidad que hubo en México fue colocado por Maximiliano en el Castillo de Chapultepec? Ya es inicio de año, pero todavía hay una vibra navideña en este bello lugar. Estará abierto de 9:00 a 17:00 horas. Informes: @Museodehistoria.





Historia de México





El museo más importante del país, el Museo Nacional de Antropología e Historia, permanecerá abierto de 9:00 a 19:00 horas, por lo que es una excelente oportunidad para conocerlo o visitarlo de nuevo. Informes: @mna_inah.





Un poco de arte





La gran mayoría de los museos de la Ciudad de México permanecerán cerrados hoy, pero el Museo Soumaya abrirá de 10:00 a 19:00 horas. Hay actividades durante el día como cuentacuentos y talleres para hacer más amena la visita. Informes: soumaya.com.mx.





Cine para los más pequeños

Para iniciar el año en familia, la cartelera presenta dos buenas opciones: Max Steel, basada en este popular muñeco de acción, y Bailarina, una película de animación sobre una niña que sueña con entrar a la academia de ballet más importante de París. Informes: cinepolis.com.





Películas para los más grandes





Si no has visto el multipremiado documental Bellas de Noche, el cual narra la vida de algunas de las vedettes más famosas del espectáculo mexicano contada por ellas mismas, podrás disfrutarlo en la Cineteca Nacional hoy a las 17:30. Informes: cinetecanacional.net.





Icono cinematográfico





Quienes deseen conocer más de la obra de uno de los más grandes directores del siglo 20, pueden acudir a la Cineteca Nacional para ver la muestra “Stanley Kubrick: La exposición”. Estará abierta desde las 16:00 horas y el último acceso es a las 19:00. La entrada general cuesta 65 pesos. Otra de las actividades de esta muestra es la exhibición de sus películas, por lo que hoy puedes ver El Resplandor a las 17:30 y Cara de Guerra a las 20:30. Informes: cinetecanacional.net.





Música en escena

Si lo que quieres es un musical, puedes ver El Hombre de la Mancha en el Teatro Insurgentes a las 17:30 y 20:30 horas; Rent en el Teatro Milán a las 17:30, o Mentiras en el Teatro México a las 18:00 horas. Informes: ticketmaster.com.mx.





Adrenalina y diversión





Para los amantes de los parques de diversiones, Six Flags México abrirá sus puertas a las 11:00 horas. Ya pasó Navidad, pero vale la pena quedarse a presenciar Christmas in the Park, donde todo el parque es iluminado por más de 3 millones de luces y se presentan diversos espectáculos. Cierra a las 23:00. Informes: @SixFlagsMexico.





Pista de Hielo





Si quieres pasar un rato divertido y no te importan las aglomeraciones, debes ir al Zócalo para disfrutar de las tres pistas de hielo, dos toboganes y caminos congelados que instaló ahí el gobierno de la Ciudad de México. Están abiertos desde las 10:00 horas. Informes: cdmx.gob.mx.





El circo del siglo 21

Fundado en 1888, el circo Atayde Hermanos ha sobrevivido al tiempo y a las nuevas tendencias de los espectáculos circenses, como puede comprobarse en su Gala de Invierno, que se se presenta hoy a las 19:00 horas en la Carpa Astros, localizada en Calzada de Tlalpan 855, a la altura del Metro Villa de Cortés. Los precios van de los 150 a los 500 pesos. Informes: circoatayde.com.