Destinos para amantes del diseño

Londres, Reino Unido

No sólo es sede del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, sino que el año pasado abrió las puertas de su nuevo Design Museum, dedicado al diseño contemporáneo en todas sus formas. Cuenta con más de 3,000 objetos y está ubicado en el barrio de Kensington, donde también se encuentra el impresionante The Victoria and Albert Museum. Si eres fanático del diseño interior, toma el tour hacia Eltham Palace, una majestuosa casa Art Deco construida sobre el antiguo hogar del rey Enrique VIII.

Para quienes prefieren el arte urbano, la ciudad siempre ofrece algo nuevo entre sus calles o famosas piezas como las de Banksy, referente del graffiti nivel mundial. Puedes incluso tomar un tour por medio de Street art London. Recorre galerías de arte en la zona trendyBrick Lane a la que te recomendamos ir en domingo y si gustas llevarte algo a casa, visita Liberty, uno de los almacenes más interesantes de la ciudad, con casas de moda, accesorios, arte, muebles y más.





¿Dónde hospedarte?

Diseñado por Anouska Hempel, Blakes Hotel London resguarda tras su fachada victoriana negra una fusión de estilos orientales y occidentales.





¿Dónde comer?

Sketch es uno de los hot spots de Londres que no pasan de moda. Su cocina es francesa pero los interiores son del eclecticismo británico y te sorprenderá cada uno de sus originales espacios.









Madrid, España

La capital española está en constante reinvención. Por una parte están los esenciales durante tu visita, como sus tres grandes museos: El Prado, Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía, o el CentroCentro, del arquitecto Antonio Palacios, que fue restaurado recientemente y está dedicado a la reflexión sobre la vida urbana.

Museo Reina Sofía.

Por otra parte, existen nuevos espacios como Matadero, un enorme centro cultural de entrada gratuita dedicado a la creación contemporánea con 9 espacios como la Central de Diseño, Nave de Música y Casa del Lector, o el llamativo Museo ABC del dibujo y la ilustración. Visita también la boutiqueCasa Quiroga para elegir entre sus objetos de decoración, moda y arte de diseñadores emergentes.

Casa Quiroga.

¿Dónde hospedarte?

Entre obras de arte contemporáneo y graffitis, One Shot está dentro de un edificio clásico, es juvenil y cálido con interiores a cargo de Las2Mercedes.





¿Dónde comer?

Beker es un acogedor restaurante que ha cuidado cada detalle entre azules y verdes marinos, junto a piezas de arte de Carlos Díaz de Bustamante y fotografías de Isabel Muñoz.











Puebla, México

En 2016, la UNESCO la declaró parte de su Red de Ciudades Creativas en la categoría de Diseño, por encontrar en la creatividad e innovación nuevas maneras de impulsar la ciudad. Tras las lamentables secuelas del sismo del 19 de septiembre, se ha puesto pausa indefinida a museos y galerías como Casa del Alfeñique y la Biblioteca Palafoxiana, pero se mantienen abiertos otros fuera del Centro Histórico, como su nuevo Museo Barroco, la Galería de Arte del Centro Cultural BUAP, y los museos ubicados en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Complejo Cultural Universitario.

Durante tu recorrido, no puede faltar La Presumida, una concept store que enaltece el trabajo artesanal mexicano y es perfecta para los amantes de la decoración. También Container City, un increíble centro comercial al aire libre construido con contenedores reciclados. Recuerda que aumentando el flujo de turismo es una de las formas en las que podemos apoyar a la economía y pronta recuperación de este hermoso destino.

¿Dónde hospedarte?

El hotel de Grupo Habita, La Purificadora, es la personificación de una fábrica purificadora de agua del siglo XIX, remodelada por el reconocido arquitecto mexicano Ricardo Legorreta.





¿Dónde comer?

Disfruta de vegetales e ingredientes frescos en Casa Nueve, que además es galería de arte urbana, con constantes exposiciones, talleres y hasta sala de cine.







Milán, Italia

Muchos la consideran la capital mundial del diseño. Con alrededor de 750 desfiles de moda al año, es la ciudad de las pasarelas pero también es la protagonista en mobiliario y decoración. Si tienes la fortuna de visitarla durante la Design Week -que se lleva a cabo cada abril-, te encontrarás con una verdadera fiesta entre sus calles repletas de intervenciones, instalaciones, performances, expos y más.

10 Corso Como.

Además de los spots clásicos como Galerías Vittorio Emanuele II, una de las primeras construcciones de hierro y cristal de Italia, descubre 10 Corso Como, una de las primeras concept stores en el país donde podrás encontrar desde galerías, libros y objetos de decoración hasta las últimas tendencias en moda. No olvides incluir en tu itinerario al Hanhar Bicocca de Milán, su centro de arte contemporáneo más importante.

¿Dónde hospedarte?





La recién construida propiedad, Hotel VIU Milan, de 124 habitaciones e impactantes interiores, cuenta con la única terraza de la ciudad con piscina al aire libre.

¿Dónde comer?





Largas mesas comunales, chandeliers y estilo industrial se fusionan en Carlo e Camilla para ofrecerte una cena de lujo a cargo del chef Carlo Cracco.