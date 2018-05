Derbez "no puede creer" que "chavos de hoy" pregunten cuánto van a ganar

Eugenio Derbez "no puede creer" que alguien quiera saber cuál va a ser su salario en el momento de discutir una oferta de trabajo.

En una conversación con Adela Micha, la periodista y el actor coincidieron en que "los chavos de hoy en día piensan mucho en la lana" y desean "la inmediatez".

Al hablar sobre su nueva película, Hombre al agua, Derbez dijo que al embarcarse en nuevos proyectos no piensa en el dinero porque "en el momento en que tú empiezas a pensar en hacer dinero, creo que las cosas te salen mal, es como un karma del Universo".

Fue entonces que la periodista le preguntó: "¿No crees que los chavos de hoy en día piensan mucho en la lana?".

"Totalmente", respondió Derbez.

"Quieren la inmediatez", intervino Adela Micha. "No sé si el dinero, pero es la inmediatez: 'la quiero hacer y la quiero hacer ya'. Si se trata de dinero, es de dinero; si se trata de fama, es fama; ellos quieren una recompensa inmediata".

Derbez coincidió y dijo que cuando él habla de trabajo "puedo discutir de todo, les puedo dedicar semanas antes de yo decirles 'Pero te cobro tanto' (...) pero no es lo primero en lo que piensas".

El actor continuó con un ejemplo hipotético: "Necesito alguien que me lleve mis redes sociales, tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si te vas conmigo".

Derbez dijo que cuando ofrece un trabajo como ése, no falta quien le pregunta cuánto le van a pagar, situación que a él le "enoja" y "no puede creer".

La periodista lo apoyó y expresó: "Es como voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray, o sea aunque no me pague, porque aprendes".

En medio de risas, Adela Micha agregó que, por si fuera poco, los jóvenes no sólo quieren saber cuánto van a ganar en el momento de discutir la oferta laboral, sino que además de todo "quieren home office" y saber "de qué hora a qué hora" van a trabajar.

"Te ponen condiciones", lamentó Derbez.

La conversación completa, al respecto de este tema, puedes verla en este video, a partir del minuto 33.

La charla entre Micha y Derbez generó múltiples críticas en Twitter. Hubo incluso un Community Manager que le escribió una carta al actor:

La gente es tan despreciable como sus ideas. Aquí está Derbez diciendo que los jóvenes no deben cobrar. Su ignorancia y clasismo le impiden entender que trabajar gratis es un privilegio. Las pasantías no pagadas deberían estar prohibidas porque agudizan la desigualdad. https://t.co/lwwXuXOhgV

La entrevista de Eugenio Derbez con Adela me recordó cuando empecé a escribir, hace 30 años. De un periódico -no diré cuál- me hablaron para invitarme a publicar y me dijeron que si veían que le echaba ganas, a lo mejor el director luego veía si me pagaba.