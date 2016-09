Facebook y Twitter trasmitirán debate de Hillary y Trump

El próximo lunes 26 de septiembre se llevará a cabo el primero de los cuatro debates que tendrán los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos y podrás seguirlos a través de Twitter y Facebook.

La empresa de microblogging anunció una alianza con el sitio de noticias Bloomberg para transmitir en tiempo real el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump que se realizará a las 20:00 tiempo de la Ciudad de México.

.@Twitter will stream @bpolitics' live broadcasts of the 2016 presidential debates https://t.co/hiwvXDgzQApic.twitter.com/LD71Dgkw86