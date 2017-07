Cierra sitio que vendía drogas en la 'dark web' y desfalca a usuarios

Ciudad de México

AlphaBay Market, uno de los sitios más importantes de venta de drogas, armas y artículos ilegales en la 'dark web', cerró en la medianoche del pasado martes. El cierre del sitio coincide con retiros masivos de bitcoins de usuarios por aproximadamente 3.8 millones de dólares.

Aunque en otras ocasiones el sitio ha cerrado para efectuar mantenimiento, esta vez los administradores del sitio no han hecho comentarios, lo que levanta sospechas de un posible fraude, informaron sitios especializados como The Verge y The New Web.

TE RECOMENDAMOS: Lanzan muñecas sexuales con inteligencia artificial.

Usuarios de Reddit y Twitter han reportado que el cierre coincide con un bloque de transacciones por un total de 1479 Bitcoins —casi 3.8 millones de dólares— que probablemente proceden de AlphaBay. Como este tipo de transacciones son anónimas, es muy complicado rastrear su origen y destino, así como las partes involucradas.

Según los expertos, este tipo de maniobras son comunes en los sitios de la 'dark web', cuyos administradores cierran abruptamente el sitio, roban los bitcoins —una moneda virtual e intangible que se usa con frecuencia en estos ámbitos— de sus usuarios y desaparecen sin dejar rastro.

La 'dark web', o web oscura, forma parte de la 'deep web', donde se alojan sitios de internet que no están indexados por los motores de búsqueda convencionales. Para acceder a ella, es necesario contar con software específico, configuraciones o autorización para acceder.





FM