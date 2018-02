Daniel Bisogno se disculpa por comentarios sobre ciclistas.

Ciudad de México

Luego de que Daniel Bisogno expresara con sarcasmo que "debería haber un permiso para poder atropellar (ciclistas) si traes prisa", el conductor de Ventaneando ofreció disculpas esta tarde a todo aquel que se haya sentido ofendido por sus comentarios.

"Hice una broma en relación con los ciclistas de que debería haber una licencia para echarnos a los ciclistas cuando fuéramos tarde", dijo el comunicador.

"Obviamente, cualquier persona con un mínimo de inteligencia entendería que ésta es una broma. Pero quien no lo entiende, lo comprendo también, y en cualquier momento les digo que nunca, jamás, quise ofender a nadie con esta broma", agregó Bisogno.

Asimismo, el conductor dijo que su comentario fue "simplemente un poco de humor negro, que nos caracteriza como mexicanos y que muchos entienden, pero cada vez dejamos de entender y nos estamos alejando de la risa, nos estamos orillando al drama por caminos verdaderamente innecesarios".

Bisogno, que fue objeto de críticas en redes sociales, también aseguró que nadie lo presionó para disculparse. "Lo estoy haciendo de forma pública, sin presión de nadie, sin que nadie me lo pida, sin que nadie me obligue, porque a mí me nace hacerlo y porque creo que no quiero ofender a ningún ciclista; creo que todos tenemos el derecho, a fin de cuentas, en el sentido estricto de la palabra y con la seriedad —que a veces da mucha flojera—, que sí, tienen el derecho y tenemos el derecho todos a circular por esta ciudad", dijo el conductor.

Por su parte, Atala Sarmiento, que en la emisión de ayer de Ventaneando opinó que la Ciudad de México no está diseñada para ciclistas, mantuvo y detalló su postura.

"Me mantengo en lo dicho", dijo. "La Ciudad de México ha sido adaptada para que también puedan circular en ella los ciclistas, los automovilistas, el transporte público y los peatones, pero no se han diseñado avenidas especiales para dividir tres carriles de automóviles, dos de ciclistas y uno de transporte público; no, eso no se ha hecho".

Mónica Castañeda, que ayer consideró que "los de la bicicleta son imprudentes", hoy dijo que "tanto motociclistas, como ciclistas, como peatones y como automovilistas, no puedes ir haciendo dos cosas a la vez, que era estar en el teléfono y estar haciendo otra actividad".

En el programa, Bisogno reiteró su disculpa y dijo "jamás en mi mente o en nadie de mis compañeros queremos fomentar el odio".

"Se trata de que todos trabajemos juntos como ciudadanos por tener una mejor educación víal", finalizó Atala.





