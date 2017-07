Haz tu propio líquido lavatrastes ecológico

Ciudad de México

El planeta sufre, y tú junto con él, resientes los cambios ambientales. Si te has propuesto aportar tu granito de arena para ayudar a frenar el cambio climático, qué te parece reducir el consumo de algunos productos que impactan en la calidad de los mares y mantos freáticos, ¿por ejemplo, los lavatrastes?

Aquí tienes un paso a paso para hacer tu propio lavatrastes, con menos sustancias químicas.

Ingredientes

1 taza de vinagre blanco

3 tazas de agua mineral

Media taza de jabón de glicerina (una pastilla rallada a la mitad es suficiente)

4 cucharadas de jugo de limón

4 cucharadas de sal gruesa

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Instrucciones

Ahora, mezcla en un recipiente el agua y el vinagre, calienta a fuego medio. Al comenzar a hervir reduce la intensidad del fuego. Introduce el resto de los ingredientes, de uno en uno, sin dejar de remover y a fuego medio: sal, jugo de limón, ralladura del jabón de glicerina y bicarbonato de sodio. Cada uno debe disolverse antes de añadir el siguiente ingrediente, esto es esencial si no, no lograrás la consistencia adecuada. Deja enfriar y pasa a una botella, etiquétalo para no confundirlo.

¡Listo, a lavar platos y cuidar el planeta!





CR