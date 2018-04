Con #Cuéntalo, mujeres comparten en Twitter sus historias de violación

Ciudad de México

Desde hace un par de días, Twitter se está llenando de historias de mujeres que han decidido relatar los momentos que han sido violadas, agredidas y acosadas.

Usuarios de redes sociales se han manifestado en contra de la resolución de un juez en España que condenó a La Manada, un grupo de cinco hombres que violaron a una joven en las fiestas llamadas Sanfermines y además grabaron un video y lo compartieron en redes sociales.

Si bien se les encontró culpables y se dictó sentencia, el juez que llevó el caso decidió que José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero, todos integrantes de la autodenominada La Manada, no eran culpables de agresión (violación), sino de abuso sexual, por lo que el castigo fue menor de lo que se esperaba.

Ante esto, cientos de mujeres en España, Colombia, Argentina y México utilizan el hashtag #Cuéntalo y han comenzado a compartir sus historias de violaciones y abusos sexuales para visibilizar la violencia machista.

Muchas comparten su propia historia, otras las de amigas, madres o hermanas que aún no se atreven a denunciar y muchas otras también relatan las historias de feminicidios para darle voz a aquellas mujeres que ya no pueden hablar.





Hoy lo cuento yo por mi y por todas las demas #cuentalopic.twitter.com/yIHWBG6Lzj — FEMINAZI (@lihu_gui) April 30, 2018













Lo cuento yo porque mi mamá nunca se animó. #cuéntalopic.twitter.com/Gym3AzpfxK — Lars♀ (@laramoruu) April 30, 2018





No me voy a callar nunca mas y nadie jamas debería hacerlo #cuentalopic.twitter.com/CKTdOCAvLP — Midnight sun (@awkwxrd_l) April 30, 2018





Con muchísima vergüenza y lágrimas en los ojos decido contar esto porque no me quiero callar más. #Cuentalopic.twitter.com/TZCQV8sEUy — femilluminati (@camicmpp) April 30, 2018





>>>Los feminicidios también se relatan

El mismo hashtag se ha utilizado para compartir en primera persona las historias de mujeres asesinadas en América Latina y España, esto como una forma de dar voz a las víctimas de feminicidio.

Tengo un bebé al cual amo, por esa razón he decidido dejar a mi pareja pues estoy harta de sus maltratos. Una noche discutimos, el me golpeó con un martillo y nadie supo de mi después. Mi hijo me extraña. Lo cuento yo por qué Dani ya no puede.#Cuentalopic.twitter.com/yfqfkmRVMv — Silvanna OT. (@Silvanactivista) April 30, 2018





Tengo tan solo 1 año. Me violaron y me ahogaron en un balde. Las lesiones en mi cuerpo indicaban que yo ya era víctima de abuso desde hacía un tiempo. Lo cuento yo, porque Cielo Torres no puede. #Cuentalo — sᴏғ (@sxfia_f) April 30, 2018





tengo 17 años. Fui a una fiesta con mi amiga, me drogaron y se turnaban para violarme, todos me pegaban hasta que quede inconsciente, me mataron y me tiraron cerca de un predio. Lo cuento yo porque Melina Romero ya no puede #cuentalo — milagros🦄 (@mafixpiol4li) April 30, 2018





Tenía 17 años. Fui a bailar. Me violaron, me mataron y me dejaron tirada en una bolsa, como si fuera basura. Me asesinó mi femicida y me volvieron a matar los medios, que intentaron convertirme en responsable. Lo cuento yo porque Melina no puede #Cuéntalopic.twitter.com/WCj4OlnGpv — Jesi. (@JesiEstefannia) April 30, 2018













