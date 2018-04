Tres opciones en altamar

Se trata de tres líneas totalmente diferentes en dimensión, diseño y amenidades, Royal Caribbean International, Azamara Club Cruises y Celebrity Cruises, todas con increíbles opciones para vacacionar y visitar otros puertos internacionales. Aquí te presentamos lo que cada una tiene para ofrecerte en tu próxima aventura.







Royal Caribbean, para explorar el mundo

Clase Oasis

Con más de 272 destinos en 77 países de seis continentes, Royal Caribbean International cuenta con 23 innovadores barcos distribuidos en seis clases que combinan excelente servicio a bordo, interesantes excursiones e incomparables amenidades. Ten por seguro que navegarás en los barcos más impresionantes de la industria.

La longitud del Allure of the Seas es igual a la altura de la Torre Eiffel.



La Clase Oasis, compuesta por Oasis of the Seas, Allure of the Seas, Harmony of the Seas y Symphony of the Seas, se distingue por tener el concepto de los siete vecindarios, entre ellos: Boardwalk, con un carrusel de madera y el Aqua Theater; Central Park, con 12 mil plantas vivas y restaurantes de especialidad, y el Royal Promenade, con tiendas boutique y más restaurantes.





A bordo de los barcos de esta clase podrás comer delicioso en el comedor más sofisticado que abarca 3 pisos o elegir alguno de los 20 restaurantes de especialidades con menú a la carta en los que descubrirás creaciones únicas con una explosión de sabores que irá directo a tu paladar.

El entretenimiento está pensado para todos con antros, bares, deportivos y una producción de Broadway, además del icónico Aqua Theater, donde acróbatas danzarán en el aire y en el agua, así como el Studio B, que cuenta con un atractivo espectáculo en la pista de hielo que también está abierta a los pasajeros.

Si esto te parece poco, debes saber que lo más novedoso que tienen los barcos Harmony y Symphony son el Bionic Bar (bar tenders robots), el trío de toboganes acuáticos: The Perfect Storm y The Ultimate Abyss, un tobogán que simula una caída libre de 33 metros.

Lo nuevo

El puerto de Barcelona, España inauguró este mes de abril la primera salida de Symphony of the Seas, donde inició su temporada primavera-verano realizando recorridos por el mediterráneo, visitando puertos de España, Francia, Roma e Italia.





Symphony of the Seas reclamará el título del barco más grande y con las mejores aventuras a bordo, ofreciendo 28 camarotes más que Harmony of the Seas.



Después de estas majestuosas visitas, navegará hacia Miami, Florida a principios de noviembre, para comenzar con itinerarios de siete noches en el Caribe zarpando desde la nueva Megaterminal de Royal Caribbean.

Sé de los primeros en navegar con Symphony of the Seas desde 786 USD por persona.

Azamara, concepto boutique

Cuando la prioridad es descansar y desconectarse del mundo, la mejor opción es abordar uno de los tres barcos de Azamara Club Cruises, la naviera high endque posee todo el glamour en altamar y la mejor cocina de toda la flota de la compañía.

Azamara Quest, Amamara Journey y Azamara Persuit -próximamente- cuentan con todo el lujo de un hotel boutique y, al ser barcos pequeños y exclusivos, se les permite entrar a puertos donde pocos tienen acceso, visitando 460 destinos en los siete continentes.





Además de las impresionantes suites y el diseño contemporáneo, se destaca por darte la oportunidad de quedarte más tiempo en el destino para que disfrutes de la vida nocturna y otras experiencias imposibles de vivir con otros cruceros, que zarpan de los puertos de destino muy temprano.





En estos cruceros de pocos pasajeros -694 aproximadamente-, la cultura local puede ser expresada de la mejor manera mediante la comida, bebidas y tradiciones que envuelven el quehacer gastronómico. Durante los recorridos en las ciudades, los guías expertos te llevan a los viñedos, cocinas, granjas y mercados hasta encontrar esa esencia local que caracteriza cada región del mundo.

Navega 4 noches por el Caribe en Azamara Journey desde 1,299 dólares por persona.

Celebrity, estilo y vanguardia

Celebrity Equinox

Exclusividad, clase, lujo y bienestar a bordo es como se puede describir a Celebrity Cruises, la flota de 12 barcos y cuatro clases, que se caracteriza por la atención en los detalles y el cautivante diseño moderno.





Desde el debut del Celebrity Equinox en agosto de 2009, los elementos para la experiencia Modern Luxuryvan desde obras de arte y literatura hasta terapias de acupuntura y masajes relajantes en el spa, que expresan tu estilo de vida.

Este barco es el segundo integrante de la exclusiva Clase Solstice, que fue creada especialmente para maximizar la experiencia de bienestar de sus huéspedes al contar con servicios inspirados en el concepto de Vitality at Sea Spa.





Las habitaciones no se quedan atrás, cada cabina tiene balcón privado y cuenta con detalles especiales, desde ducha de hidromasaje en sus espaciosos baños, hasta el amplio menú de almohadas y aromaterapia con la que tendrás una experiencia multisensorial.

Durante el 2018, este crucero realizará viajes de 7 a 12 noches por el Caribe, saliendo desde PortMiami, Florida y visitará los puertos de San Juan, Philipsburg, Charlotte Amalie, Nassau, Key West, George Town, Cozumel y Costa Maya.

Relájate ocho noches en el Caribe a bordo del Celebrity Equinox desde 1,550 dólares por persona.