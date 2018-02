Ya sabemos cuánto cuestan los crocs de Balenciaga

Al presentar su nueva colección para primavera/verano, Balenciaga sorprendió al mundo de la moda con un par de crocs con una plataforma de 10 centímetros, diseñados por Demna Gvasalia.

En aquel momento, la firma se reservó el precio que tendría su versión de lujo de este par de sandalias, hechas de un material parecido al plástico y con hoyos para permitir la ventilación de los pies.

With the Women Spring Summer 18 runway show, Balenciaga launches the “Foam” shoes, a 10 cm platform version of the iconic @Crocs clog. pic.twitter.com/TsjgjkllF2