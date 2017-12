Más criaturas que erizan la piel captadas por un pescador

Ciudad de México

Desde hace ya un par de años, el pescador ruso Roman Fedortsov publica, desde su cuenta de Twitter, fotografías de las extrañas —y, muchas veces, escalofriantes— criaturas marinas que ocasionalmente captura en las profundidades de los mares rusos.

El asunto es que muchos de estos seres vivos, más que de un documental sobre la vida marina, parecen sacados de una película de terror o de ciencia ficción. Aquí te compartimos algunas de ellas.

Fedortsov trabaja en el área de Murmansk, Rusia —una ciudad a orillas del mar de Barents— y se ha hecho famoso en las redes sociales por compartir fotos de extrañas e impactantes criaturas marinas, provenientes de aguas profundas, que ocasionalmente captura con sus redes.

No need to invent “Monsters”

Nature has already done it pic.twitter.com/rWCOkfWAdB — Роман Федорцов (@rfedortsov) November 22, 2017

"No es necesario inventar monstruos. La Naturaleza ya lo hizo".

La razón por la que estas criaturas son tan peculiares —por decirlo de una modo decente— es porque viven en una zona del mar llamada "zona crepuscular" o mesopelágica, que se encuentra entre los 200 y los mil metros de profundidad.

Linophryne Brevibarbata,commonly called the “Bearded SeaDevils”.This is a female😜

Удильщик.Называют «Бородатый Морской Дьявол».Это девочка 😜 pic.twitter.com/sIB6pkEQVL — Роман Федорцов (@rfedortsov) November 24, 2017

"'Linophryne brevibarbata', comúnmente llamada 'Demonios marinos barbados'; ésta es una hembra".

"Saludos desde el infierno".

Debajo de esta zona se encuentra la zona batial, tan profunda que los rayos del Sol no la alcanzan. Por esa razón, muchas de estas criaturas son negras u obscuras, para pasar desapercibidas y eludir a los depredadores.

"Mi nueva foto de un tiburón anguila".

I hope you’re not eating at this moment)

Надеюсь Вы не кушаете в данный момент) pic.twitter.com/VqBeXAPp1E — Роман Федорцов (@rfedortsov) December 13, 2017

"Espero que no estés comiendo en este momento".

Aunque podrían parecer espantosas para muchos, las formas de estas criaturas obedecen a millones de años de evolución y adaptación biológica a las condiciones que imperan en la profundidad marina, en ausencia de luz y a altas presiones.

Quick rise from the depths pic.twitter.com/XMs8PaMLya — Роман Федорцов (@rfedortsov) December 17, 2017

"Un rápido ascenso desde las profundidades".

Por ello, el estudio de estas especies permite comprender mejor la vasta diversidad biológica que alberga nuestro planeta.

I’ll be back in Your Nightmares))) pic.twitter.com/GtrYNvm4pt — Роман Федорцов (@rfedortsov) October 22, 2017

"Regresaré en tus pesadillas".





