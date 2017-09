Tras 'Harvey', aparece extraña criatura en playa texana

Tras el paso del huracán 'Harvey', en la playa de Texas City —condado de Galveston— aparecieron escombros, palmeras y muchas otras cosas. Pero ninguna tan extraña como esta criatura marina cuya foto fue publicada en Twitter por Preeti Desai, de la Audubon Society, y que ha intrigado a medio mundo.

"A ver, biólogos, ¿qué diantres es esto?", dice Desai en su tuit. Y, en respuesta, al parecer un biólogo ya descifró de qué especie marina se trata.

Tras el devastador paso del huracán 'Harvey' en las playas de Texas, el pasado 6 de septiembre Preeti Desai —quien trabaja en la asociación de protección animal Audubon Society— detectó una extraña criatura en la playa que le llamó la atención.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeidpic.twitter.com/9IUuuL65qh