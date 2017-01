Captan en video cómo el smog cubrió a Pekín

Si estás en un edificio alto, basta con asomarte por la venta para ver la contaminación que afecta actualmente a la Ciudad de México. Esta capa de color gris o café suele percibirse estática, sin embargo un ciudadano de Pekín, captó cómo una nube de smog afectó a la ciudad china en cuestión de minutos.

TE RECOMENDAMOS: En Beijing inician el año llorando… por contaminación

El video, publicado por Chas Pope, un inglés que ha estado viviendo en la capital china, en la red social Weibo (el símil de Twitter en aquel país asiático) muestra en un timelapse de 13 segundos cómo una densa nube de smog cubrió el centro de Pekín.

Bank of AQI400+ smog rolling into Beijing just now - within 20 minutes https://t.co/jbk3byT37C#beijing#airpocalypse#smogpic.twitter.com/Sf5Zom6F9M