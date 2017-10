Mantén tu ropa blanca como nueva con estos consejos

Ciudad de México

Seguro tienes en tu guardarropa al menos una prenda blanca que se volvió amarillenta, grisácea o tiene manchas de desodorante en el área de las axilas.

Si ya has intentado quitarle lo percudido con los productos especiales, pero no lo has logrado, para de sufrir y mejor aplica uno de estos remedios caseros que son más baratos y seguramente más efectivos.

Vinagre blanco

No huele muy bien, pero el vinagre blanquea, desinfecta y suaviza las telas, así que sólo debes remojar tu prenda por 40 minutos en media taza de vinagre diluida en un litro de agua. Si son varias prendas, aumenta la cantidad de agua y vinagre de forma proporcional, es decir si son dos prendas utiliza una taza completa de vinagre diluida con dos litros de agua.

Agua oxigenada

Sumerge la prenda durante 30 minutos en una mezcla de un cuarto de taza de detergente líquido con un cuarto de taza de agua oxigenada y dos litros de agua. Este remedio es ideal para quitar lo percudido a tejidos delicados.

Bicarbonato de sodio

Si lo que quieres es quitar la mancha dura y amarillenta que dejan los desodorantes, esparce una cucharada de bicarbonato de sodio sobre ella y después frótala con un cuartito de limón partido. Cuando el jugo de limón se integre con el bicarbonato, déjalo reposar por 15 minutos y enjuaga. Puedes repetir el procedimiento si es necesario.









