Ayuda a tu gato a expulsar las bolas de pelo

Los gatos tienen fama de ser limpios porque les encanta acicalarse. Si tienes alguno en casa, te habrás dado cuenta que a veces tiene arcadas y expulsa una bola de pelo, que no es nada bonita porque lleva algo de tiempo en su estómago.

Cuando los gatos se lamen, tragan una parte de su pelo, que de forma natural será expulsado en la heces, pero si este pelo se acumula le dará salida por medio del vómito, o peor aún, se podría formar un tapón en su intestino.

Los síntomas que pueden indicar que un gato tiene una bola de pelo atascada son que con frecuencia trata de vomitar, pero no puede, o sólo expulsa líquido y comida, también tiene regurgitaciones, estreñimiento, y se le ve triste y apático. En un caso así, es mejor buscar ayuda veterinaria.

Así que, aunque no parezca, tu gato necesita ayuda para comer menos pelo y no meterse en problemas digestivos. ¿Cómo puedes ayudarlo?, cepillándolo diariamente, especialmente si es de pelo largo o si tiene una avanzada edad, pues ya no tiene la energía suficiente para mantenerse limpio.

El catnip (hierba gatera) y la valeriana tienen efectos purgantes; deja que las mordisquee libremente cuando sienta que necesita purgarse. Otra opción es que le untes un poco, muy poco, de vaselina o mantequilla en su patita, así cuando la coma, le facilitará la expulsión.





