Cancela tus planes sin remordimiento

Ciudad de México

Ya sea que culpes al clima o a las semanas de trabajo que parecen no terminar, la fatiga social se está volviendo tendencia. Seguro tu Instagram te hacen sentir que siempre debes estar haciendo algo, pero a la vez te causa dolores de ansiedad y culpa cuando quieres cancelar los planes de los viernes por las noches.

"La ocupación es una insignia de honor por varias razones. En primer lugar, es de moda. Cuando te preguntan cómo estás, ‘ocupado’ es una respuesta esperada", dijo Ann Burnett, Ph.D., directora del programa de mujeres y género en la Universidad Estatal de Dakota del Norte, a la revista Vogue. "Es algo relacionado con el estatus social de una persona, así que si estás ocupado, debes estar 'haciéndolo'.

En la investigación se descubrió que estar ocupado es equiparado a lo que es 'normal', lo que significa que así vive todo el mundo, y ocupado también se equipara a ser eficaz".

TE RECOMENDAMOS: Dale un refresh a tu vida

Esta información te da una razón más para cancelar los planes, preferiblemente con suficiente anticipación, cuando sea necesario darte tu tiempo. Martine Thompson, de Vogue, recomienda el enfoque de la honestidad.

"Un simple texto como, 'Hey! No me siento tan bien esta semana; ¿podemos cambiar nuestros planes?" Nadie puede leer la mente, y si tus amigos no tienen experiencia personal con lo que estás tratando, ansiedad o no, hay una buena probabilidad de que no tengan idea de cómo apoyarte o entender tu situación. Primero es tu salud y después todo lo demás, siempre lleva eso en mente.





CR