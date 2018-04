Concluye con éxito el mayor encuentro “tech” para mujeres

México

Por haber demostrado habilidades técnicas para desarrollar software y otras capacidades como trabajo de equipo y resistencia al estrés, el grupo integrado por Adriana Drillarza, Ana Laura Sánchez, Escarlette Rocha, Jessica Villanueva y Mayra Cruz resultó ganador del hackathon de mujeres más grande del país. Organizado por la startup de emprendimiento social Laboratoria, el evento tuvo por objetivo promover la presencia de las mujeres en el mundo tech.

Estas cinco jóvenes trabajaron por más de 36 horas para resolver el reto que la empresa Lagash les impuso: crearon un programa de prevención de acoso a niños y fueron elegidas entre 65 jóvenes que formaron parte de este hackathon, iniciado el lunes a las 10 de la mañana y que busca brindar oportunidades de formación y empleo a mujeres.

La directora de Laboratoria, Ana María Martínez Franklin, explicó que su esquema de trabajo surge a partir de dos problemas graves: “En México hay más de 5 millones de mujeres jóvenes que no han tenido la oportunidad de acceder a educación superior y tampoco se encuentran trabajando actualmente. Por otra parte, en el rubro tecnológico hacen falta, ya que hoy en día menos de 10 por ciento de los programadores de software son mujeres”.

El éxito de Laboratoria se encuentra en casos como el de Betsabé González Díaz, de 24 años de edad y ex estudiante de ingeniería informática de Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (Upiicsa), quien terminó trabajando en un call center porque “aunque estudié la ingeniería sentía que era mucho de hombres y que a lo mejor no era para mí, pero tenía muchas ganas de hacerlo”.

Desde su casa, en Nezahualcóyotl, empezó a buscar opciones y encontró Laboratoria, una organización que brinda un programa de formación en desarrollo web a jóvenes que no han tenido acceso a educación superior de calidad. Tomó un curso intensivo de seis meses para aprender a construir páginas y aplicaciones web. También participó del hackathon con la esperanza de ser contratada por una de las 13 empresas que participaron del reto.

Para ella haberse reencontrado con su vocación es el más preciado hallazgo: “Sentí que todo volvía a tener sentido porque no era que no fuera buena sino que a lo mejor no estaba en el lugar correcto, entonces decidí tomar las riendas y me he dicho ‘sí eres buena en lo que haces, lo vas a hacer y a demostrar’”, dijo González Díaz.

“El hackathon de 36 horas continuas de trabajo —tiempo en el que las 65 jóvenes tuvieron que resolver un problema real de cada una de las 13 empresas participantes— es la culminación de seis meses de preparación; éste es el séptimo encuentro en su tipo en la región y el tercero en México”, señala Martínez Franklin.

Las empresas participantes fueron Volaris, BBVA Bancomer, Scotiabank, Accenture, AXA Seguros, IBM, Grut Studio, Lagash, iTexico, Datank, GFT, Yalo y Citibanamex con dos retos.

Hasta ahora más de 600 mujeres se han graduado del programa de Laboratoria; 90 por ciento de ellas hoy cuentan con un trabajo como desarrolladoras web que les ha permitido casi triplicar sus ingresos, mejorar sus vidas y generar un impacto positivo en sus familias y comunidades.

Con sedes en Perú, México, Chile, Brasil y planes de expansión en la región latinoamericana, Laboratoria se ha convertido en una fuente de talento tech en la que han participado más de 150 empresas en América Latina y Estados Unidos.