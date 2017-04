¿Cómo superar a tu ex? Haz un detox y dale 'unfollow'

Ciudad de México

Terminar una relación con tu pareja es difícil que puedes tardar meses en superarlo pero, ¿cuándo te das cuenta que ya todo quedó atrás?

Lo que debes hacer después de que cortaste es lo siguiente:

1. Desházte de tus sábanas actuales y compra unas nuevas

Al quitarlas te deshaces de las malas vibras de tu cuarto para que comiences de nuevo y duermas sin resentimientos ni preocupaciones.

2. Haz ejercicio

Inscríbete a una clase de box, cardio, zumba, etc. para que relajes tu cuerpo a la vez que consigues el cuerpo que siempre haz querido tener.

3. Haz un detox

No se trata de una dieta desintoxicante, si no que te desintoxiques de hablarle a tu ex, dejar en paz las redes sociales para enfocarte en consentirte.

4. Levanta tu ego

Así como lo hizo Bella al caminar en la pasarela de Victoria’s Secret, tu también puedes hacerlo. Haz actividades que te gusten y te hagan sentir mejor, prueba el ir a saltar del paracaídas, cocina o ejercítate en tacones.

5. Viaja a tu lugar favorito

El viajar a otro lugar te abrirá la mente, te sentirás libre a la vez que pruebas cosas nuevas. Pero no lo hagas tan deprisa, espera un poco para que cuando te vayas te sientas mucho mejor.

6. Eliminálo de tus redes sociales

Bella hizo bien al dejar de seguir a The Weeknd y a su supuesta novia Selena Gomez. Al hacer esto te será más fácil dejarlo atrás, te evitarás el estar buscándolo a cada rato y no habrá quien te recuerde de esa relación.

Con estos seis pasos cierras un ciclo y abres otro para comenzar una nueva etapa de tu vida, que igual te enseñará muchas cosas.





mrf