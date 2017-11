Joven 'desafía' código de vestimenta con un crop top

Algunas escuelas aún mantienen en su reglamento códigos de vestimenta que los alumnos deben respetar, pero algunas de estas normas pueden ser más estrictas para las mujeres.

TE RECOMENDAMOS: Prohíben a hombre llevar short al trabajo; en protesta, usa vestido



Con esto en mente, Phil Rodríguez, un estudiante de la Escuela Secundaria Hueneme en California, asistió a su escuela vistiendo una prenda que está prohibida para sus compañeras.

"ACTUALIZACIÓN: Estoy en la clase de water polo del sexto periodo y no he recibido comentarios por el código de vestimenta. El día ya casi termina. Creo que ya todos tenemos nuestra respuesta".

UPDATE: I'm in 6th period water polo and I have not gotten dress coded. The day is practically over now. I think we all have our answer 🤧😪 pic.twitter.com/ILpqf43UUo