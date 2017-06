Nuevo ciberataque masivo paraliza empresas en Europa

Rosneft, una de las petroleras más grandes de Rusia, anunció que un ciberataque de gran escala afectó sus servidores este martes, sistemas informáticos de algunos bancos y el principal aeropuerto de Ucrania también fueron afectados.

La firma de seguridad con base en Moscú, Group IB, dijo que parece ser un ataque coordinado dirigido a víctimas en Rusia y Ucrania.

TE RECOMENDAMOS: Microsoft responsabiliza a la NSA por ciberataque

El primer viceministro de Ucrania, Pavlo Rozenko, publicó en su cuenta de Twitter una imagen de la pantalla de su computadora y aseguró que todo el sistema informático del gobierno ha sido apagado por cuestiones de seguridad.

En Copenhague, la firma de envíos globales, Shipping A.P. Moller-Maersk dijo que tuvo una interrupción en sus sistemas informáticos causada por un ciberataque pero no se ha confirmado si está relacionado con los casos de Rusia y Ucrania.

La compañía publicitario británico WPP (propietaria de marcas como JWT, Ogilvy & Mather, Young & Rubicam y Grey) y al francés Saint Gobain, dedicado a materiales de construcción también han reportado fallas en sus sistemas.

"La mayoría de nuestros sistemas informáticos quedaron fuera de servicio debido a un ataque viral. Estamos evaluando la situación, ya que la seguridad de nuestras operaciones es la prioridad máxima", dijo a la AFP la portavoz de Maersk, Concepción Boo Arias.

Por su lado, la empresa Saint-Gobain confirmó a la AFP: "somos objeto de un ciberataque. Por seguridad hemos aislado nuestros sistemas informáticos".

La empresa de publicidad WPP informó en Twitter que había "tomado todas las medidas de seguridad adecuadas" debido a que los sistemas informáticos de varias empresas del grupo son blanco de un ciberataque".

IT systems in several WPP companies have been affected by a suspected cyber attack. We are taking appropriate measures & will update asap.