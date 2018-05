Crean su propia cerveza en tiempos de adversidad

Guadalajara

La industria de la cerveza artesanal en Jalisco sigue siendo un tabú pues no es tan fácil que negocios establecidos apuesten por ella, sin embargo, poco a poco va tomando forma y ganando terreno pues existen en Jalisco más de 50 marcas de cerveza artesanal.

Vivian Ávilan junto a su marido Enrique Quintero, emprendieron hace unos años la difícil tarea de dedicarse a este oficio, y pronto establecieron su marca Cholos Brewing con la que desarrollaron diversos estilos y sabores, además se dedican a la venta de equipo cervecero y son fundadores del Festival Cerveceros de Occidente que este año celebra su cuarta edición.

Su historia dentro de la industria cervecera comenzó sin planearla y por una coincidencia luego de que un sobrino que estudia gastronomía les contó de cómo cualquier persona puede hacer cerveza en su propia casa, ese fue el primer contacto.

"Fue algo atropellado, básicamente fue porque descubrimos que se puede hacer cerveza en casa, gracias a un sobrino supimos, el nos dijo que hizo su cheve, creímos que era imposible por todas las empresas que hay, pero descubrimos que sí se puede", aseguró en entrevista Vivian.

Ella licenciada en ingeniera química y él con carrera de psicólogo, cambiaron por completo sus profesiones y se hicieron de un negocio de refaccionaria y mecánica automotriz, todo marchaba bien hasta que fueron víctimas de la delincuencia y lo perdieron todo.

"Cuando teníamos el taller se metieron a robar y nos dejaron sin una herramienta casi en la calle, a parte mi marido se rompió el pie y teníamos mucho tiempo en casa y con tres niños sí era muy complicado, la necesidad de ver algo más adelante fue lo que nos motivó", señaló.

Tras la pérdida y con la necesidad de mantener su hogar y sus tres pequeños, se agotaron las opciones y emprendieron la travesía en el mundo de la cervecería vendiendo insumos para los productores.

"Fue por necesidad, nos quedamos sin nuestra fuente de ingresos y decidimos apostar lo que teníamos en esto, ya nos estábamos quedando en número rojos y teníamos que tomar una decisión, empezamos a hacer cerveza y pensamos que a la mejor esta podía ser la opción", detalló.

La decisión no fue fácil pero tras algunas pruebas para perfeccionar una cerveza decidieron invertir y apostarle de lleno a esta alternativa.

"Nada que ver con lo automotriz pero ahora la ingeniería química pues sí y hasta la psicología nos ha servido para entender las largas jornadas de trabajo.

"No sabíamos nada y al principio la cerveza se nos contaminaba toda, cada lote se contaminaba y dijimos no, hay muere, mejor no pero nos empezamos a poner las pilas y a la gente le gustaba, amigos que se dedicaban a esto nos dieron su visto bueno y le apostamos de lleno", explicó.

Una vez decididos y con un poco de experiencia, se involucraron con más personas dedicadas a la elaboración de cerveza, para que les compartieran datos, información y tips para mejorar el negocio, pronto crearon su marca Cholos Brewing y se metieron de lleno a la industria.

"Buscamos manuales, información incluso tomamos un taller en San Diego, pero más bien fue la práctica y la inquietud de hacer algo que te gusta y el estilo".

Una vez metidos de lleno en el negocio, experimentaron nuevos retos, el definir un estilo, un sabor y un nombre, ahora cuenta con varias alternativas: vieja bruja, ojo turco y estilos como pale, Porter, entre otras.

"Cuando entramos en este mundo conocimos mucha gente que te va sumando con sus comentarios, y eso nos ayudó hasta lograr nuestros objetivos".

Vivian detalla que aunque no hay muchas mujeres que se dediquen a la cervecería, no existe alguna discriminación por género o al menos ella no ha sido parte de algo así, señala se respeta simplemente porque cada quien es dueño de su estilo y su sabor.

"Honestamente yo no he visto ninguna complicación por género o al menos no me doy cuenta porque siempre es una relación de respeto, sí hay mujeres yo conozco a varias y lo que hacen es sumar más a esta industria claro que de 100 marcas son sólo 5 de mujeres y no es nada, digo no hay que ser princesas porque no se puede, hay que estar cargando barriles o costales de malta".

Vivian asegura que para ser un buen cervecero lo primero que se necesita es paciencia pero lo más importante es la disciplina pues es un proceso muy meticuloso.

"Sí es muy detallado, y sí es muy de tener disciplina para entender los procesos y para aprender el estilo y darle el seguimiento adecuado"

A raíz de la experiencia de Vivian en la industria cervecera se dio cuenta de que es un campo un tanto descuidado por lo que emprendió una nueva misión; crear un festival para reconocer a todos los productores y que a su vez la gente pudiera conocer la industria y más importante aún, que conocieran una cerveza que de verdad los convenciera.

El Festival Cervecero de Occidente abrirá sus puertas por cuarta ocasión a los apasionados amantes de esta bebida. El evento tendrá lugar los días los días viernes 18 de mayo de 15:00 a 24:00 horas y sábado 19 de mayo de 12:00 del día a 01:00 horas de la noche en Salón Fiesta Guadalajara.

