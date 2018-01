El CES 2018 se quedó sin luz y usuarios de redes se burlaron

Las Vegas

La feria tecnológica CES, la más importante de las destinadas a la electrónica de consumo personal, sufrió un apagón que dejó temporalmente el Central Hall de su recinto a oscuras.



"Hay un apagón aislado en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Estamos trabajando duramente para resolver esto y agradecemos vuestra paciencia", indicó la organización de la feria en su perfil oficial de Twitter hacia las 13:30 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Unos veinte minutos más tarde, los responsables de CES instaron a los asistentes a la feria a que, mientras los técnicos arreglaban el problema eléctrico, visitaran el South Hall y el North Hall o salieran a las áreas exteriores del recinto "en este bonito día en Las Vegas".

Los organizadores no fueron los únicos que propusieron a los asistentes realizar actividades diferentes. La cuenta oficial de Black Mirror, tuiteó un mensaje que hacía clara referencia a la trama de la serie de Netflix que pinta un atemorizante futuro lleno de tecnología.

"Bienvenidos a la obscuridad. Esperamos que la encuentren deslumbrante"

Por supuesto, los asistentes y una que otra marca, se burló de lo irónico que fue que una de las ferias de tecnología más grandes del mundo se quedara sin luz.

"Presentando Apagón: el mayor suceso del #CES2018 desde #5G"

"Alexa, prende las luces"

"Leyendo sobre el apagón en el CES y no puedo más que pensar en esto"

"Nuestros stands se ven un poco diferente este año"

"Lo que recordaré del #CES2018"





