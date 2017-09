Diez cervezas 100% mexicanas para darle sabor al Grito

Ciudad de México

Ya que septiembre es el mes de la Patria, una de las mejores formas de festejar a México es consumir lo que los mexicanos producimos. Por ello, y porque las "noches mexicanas" son ocasiones inmejorables para compartir una cerveza artesanal mexicana con familiares y amigos, te dejamos 10 recomendaciones —con todo y sus respectivos maridajes— para acompañar los manjares de la noche más patriótica de todas.

Sólo es pertinente hacer una advertencia: una vez que pruebes una de éstas, o encuentres la que te gusta, será muy probable que se te hagan costumbre. Así que continúa bajo tu propio riesgo…

TE RECOMENDAMOS: 15 mitos y creencias erróneas sobre la cerveza.

¿Qué es una cerveza artesanal? La respuesta a esa pregunta es amplia, pero necesariamente habría que mencionar una producción pequeña y esmerada, una cuidadosa selección de ingredientes, capital 100% libre de inversión extranjera o corporativa, y un apego a la tradición en los procesos de elaboración.

Las cervezas que a continuación te recomendamos cumplen con todas estas características. Así que no te dejes engañar por quienes te prometen cervezas "bien hechas" y date la oportunidad de probar algo nuevo, rico, refrescante y elaborado por paisanos a quienes les gusta hacer bien las cosas…

1. Acapulco en la azotea (La Chingonería)





El nombre de esta cervecería lo dice todo: están muy bien hechas. Y esta pieza —cuyo nombre se inspira en un comercial de los años 80— es una Golden Ale que se define como "fresca, fácil de beber tanto en esos días calurosos como en días templados", y es ideal para una reunión con los amigos o la familia. Como seña particular, contiene coco: un interesante twist que la hace sencillamente deliciosa. Combínala con: un buen cebiche o con unos camarones con coco y salsa de mango.





2. Dark Porter (Flaco Cara de Perro)





Como su nombre lo indica, ésta es una Robust Porter: una cerveza británica de color café oscuro, fuerte y espumosa, con notas tostadas de chocolate, café y frutos secos. Es ligeramente amarga, pero nada que te vaya a echar a perder la noche. Tiene un retrogusto fuerte y prolongado, y beun contenido alcohólico, así que te la recomendamos para ya entrada la noche y con moderación. Combínala con: carnes rojas, embutidos, quesos fuertes o un buen mole. No te arrepentirás.





3. La Indecorosa (Pacheco)





La India Pale Ale o IPA es un estilo que surgió ante la necesidad de transportar cervezas inglesas a la India: para evitar que se echara a perder durante la travesía en barco, le añadieron doble carga de lúpulo —la planta que le da a la cerveza su amargor, y que sirve como conservador—, lo que resulta en una cerveza muy seca, pero muy refrescante. Esta pieza en particular tiene un aroma a frutas tropicales como durazno, mango y maracuyá, combinado con un amargor intenso. Combínala con: ensalada de arúgula, tacos al pastor, carnitas, costillas BBQ, pizzas, hamburguesas y hasta pay de limón.





4. La Lupulosa (Insurgente)





La Lupulosa es también una India Pale Ale, y cuenta con grandes cantidades de lúpulo americano que le dan aromas y sabores intensamente frutales y cítricos. A diferencia de la anterior, ésta tiene ligeras notas acarameladas. Combínala con: cochinita pibil, ensaladas, mariscos de sabor fuerte y tacos al pastor.





5. Mercedes (Fauna)





Fauna es una cervecería de Mexicali que, la verdad, está haciendo muy bien las cosas. Y ésta es una cerveza de estilo Brown Ale —estilo que proviene de las Islas Británicas— de color café obscuro y cuerpo medio, que cuenta con aromas a hierbas y al paladar destaca el sabor a nuez y malta. Combínala con: barbacoa, carnes rojas guisadas, lomo de cerdo, chocolate amargo… e incluso podría gustarte con pozole.

TE RECOMENDAMOS: Diez cervezas artesanales perfectas para principiantes.

6. Mexican Imperial Stout (Calavera)





A estas alturas del partido, esta cerveza se ha convertido en un clásico y en una de las consentidas de los paladares femeninos por sus notables notas a chocolate y a café. Como detalle mágico, el maestro cervecero añadió a este estilo —que originalmente es una Stout modificada al gusto de los zares rusos— un ligero toque de chile chipotle, que le añade un ligero picor —o pungencia, como dirían los entendidos. Combínala con: moles, adobos, carnes rojas al horno y chocolates amargos.





7. Morrigan (Malteza)





Ésta es una cerveza que, al concurso que va, se lleva un premio. Se trata de un estilo escocés oscuro —Scotch Ale—, con cuerpo medio, que es suave, cremosa y ligeramente licorosa; en ella encontrarás fragancias de caramelos, frutos secos, sutiles tostados y ahumados que logran armonizar esta delicia. Combínala con: carnes, barbacoa, mole, alitas, pizzas, hamburguesas e incluso algunos postres.





8. Saga (Cinco de Mayo)





Desde Atlixco, Puebla, llega esta cerveza clara —es una Blonde Ale con especias— cuyo nombre rinde honor al héroe nacional de la Batalla de Puebla: el general Ignacio Zaragoza. Es una cerveza con notas cítricas y herbales que le otorga la cáscara de naranja y la semilla de cilantro, ideal para refrescarse y para acompañar comidas picantes o mariscos. Combínala con: pollo y pescado al horno o guisado, quesos frescos, ensaladas frutales y postres a base de cítricos.





9. Sta. Huguiña (La Patrona)





Lo primero que te impactará es su tamaño, pues viene en un botellón de 660 ml. En segundo lugar, el refrescante 'golpe' te recordará a aquella famosa patada "de chilena" que el futbolista Hugo Sánchez inmortalizara en sus años como profesional. Combínala con: de estilo IPA, la Sta. Huguiña es ideal para combinarse con mariscos, cebiches y platillos muy especiados como la cochinita pibil y pollo en adobo.





10. Vaquita Marina (Wendlandt)





Finalmente, de las aguas cristalinas de Ensenada, Baja California, viene esta vaquita marina a refrescar nuestros ánimos y nuestros paladares. Wendlandt, la cervecería que la fabrica, se ha distinguido por elaborar piezas de alta calidad como esta Pale Ale, que es similar a la IPA pero con mucho menos lúpulos. Es ligera, refrescante, fácil de beber, con aromas cítricos y acaramelados, y un color dorado muy agradable. Combínala con: salmón a la parrilla, cebiche, cócteles de mariscos y pescados en salsas blancas.

Y de pilón, te dejamos una recomendación más…

11. Heidrun (Del Llano)





Esta no es una cerveza cualquiera: a diferencia de casi todas las cervezas que has tomado, que están elaboradas con granos como la cebada o el trigo, Heidrun es una hidromiel: es decir, está elaborada a partir de miel de abeja fermentada con vainilla. Pero si piensas que por haber nacido del dulce producto de las afanosas abejas, Heidrun es una bebida dulce, suave y "para señoritas", te equivocas: tiene 10% de alcohol, así que mídete con ella, ¡si no quieres acabar cantando 'Guadalajara' a media noche!

Y ahora sí, con estas cervezas 100% nacionales, hechas por y para paisanos… ¡que viva México!

* Recomendaciones del autor y de Isaac "Shack" Vera, catador de la empresa Mad Mash.





FM