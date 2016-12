"Pequeñas princesas" homenajean a Carrie Fisher

La muerte de Carrie Fisher conmocionó ayer al mundo. Como parte de un homenaje, algunas madres disfrazaron a sus hijas de la Princesa Leia, el personaje más popular de la actriz.

Una cuenta de Twitter llamada Single Moms Survives (Las madres solteras sobreviven) fue la que inició el homenaje con la publicación de varias fotos que las madres mandaron de sus hijas.

Algunas niñas portaban una peluca con el icónico peinado de la princesa, mientras que otras optaron por un peinado más auténtico-

Éstas son algunas de las imágenes más notables.

RIP Princess Leia. The first person I ever had a crush on. Here is my daughter dressed up like her pic.twitter.com/B8Vi33WRaF