El perrito de Carrie Fisher llora a "su mamá" en Twitter

Hoy el mundo entero —y algunos dirían que la galaxia entera— lamenta la muerte de la actriz que diera vida en la pantalla grande a la princesa Leia Organa; pero nadie la lamenta más que Gary, su bulldog francés…



Gary, el perrito de la recientemente fallecida Carrie Fisher, lamenta la muerte de su madre desde su cuenta de Twitter. El bulldog francés que "tuitea" bajo el nombre de Carrie Fisher's Dog y desde la cuenta @Gary_TheDog, publicó un tuit que ha conmovido a miles de personas en todo el mundo:

Saddest tweets to tweet. Mommy is gone. I love you @carrieffisher