Darle carne cruda a tu perro no es tan bueno como piensas

Ciudad de México

La tendencia de buscar alimentos orgánicos y libres de químicos se ha trasladado también a la dieta de las mascotas, especialmente los perros y gatos. Por esto, muchos han optado por sustituir las croquetas por carne cruda, sin embargo no es lo mejor para él ni para ti.

Un estudio hecho por investigadores de la Universidad Utrecht de Países Bajos concluyó que la carne que es congelada y posteriormente descongelada para alimentar a los perros, está repleta de bacterias y parásitos.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron muestras de 35 marcas de carne cruda disponibles en los Países Bajos, en donde, según el estudio publicado en la revista Veterinary Record, más de la mitad de los dueños de perros, alimentan a sus mascotas con carne no cocida.

Después de descongelar los productos, los científicos encontraron bacterias como salmonela, listeria y E. coli, de la cual también encontraron la que es resistente a los antibióticos. Además, notaron que la carne tenía parásitos como sarcocistosis –que rara vez afecta al hombre- y el toxoplasma gondii, responsable de la toxoplasmosis, una enfermedad que afecta el comportamiento de otros animales.

Paul Overgaauw, uno de los autores del estudio, dijo al diario The Guardian que aunque los parásitos son inofensivos cuando la carne está congelada, los parásitos no lo son y entonces se pone en riesgo no sólo la salud de las mascotas, sino de las personas también, pues se pueden infectar con sólo tocarla o si hay contaminación cruzada de alimento.





