Perfiles Haus: Carlos Escobar

Gracias a su labor en la galería Heart Ego en Monterrey, a su experiencia y conocimiento, Charlie Escobar se ha consolidado como curador. Su especialidad es el arte contemporáneo y pop, y sus exponentes favoritos son prueba de ello: Yoshitomo Nara y Jeff Koons.

De hecho, su colección personal atesora obras de artistas como Francisco Larios, Héctor Falcón, Aldo Chaparro, Rosario Guajardo y más. La arquitectura del español Antonio Gaudí, la comida libanesa y el color negro son otros de sus deleites en la vida, así como visitar Nueva York y recorrer México, su país favorito.

Como amante del arte, sabe que es importante estimular los sentidos, por lo que prefiere aromas naturales como la lavanda, el eucalipto o el azahar para sus ambientes. Además, considera al museo Tate Modern como el mejor de todos.

Nos cuenta que disfrutar de un dry martini, leer El Principito o ver Game of Thrones, sin duda serían actividades de un día perfecto. Como vemos, en su vida reina el arte; lo vive, respira y crea en cada momento, tal como lo dicta su motto: "Art is what you can get away with ...".