Compran un trozo de frontera para evitar el muro de Trump

Los desarrolladores de un irreverente y políticamente incorrecto juego de cartas llamado Cards Against Humanity (Cartas contra la humanidad) se propusieron celebrar el Black Friday causándole problemas Donald Trump y a una de sus promesas de campaña: el muro fronterizo.

Este martes la compañía con base en Chicago anunció que compró "un terreno baldío en la frontera” entre México y Estados Unidos. Además contrató a una firma legal especializada para provocar que la construcción del muro se vuelva “tan lenta y costosa como sea posible”

“Donald Trump es un golem absurdo que le teme a los mexicanos. Tiene tanto miedo que quiere construir un muro de 20 mil millones de dólares”, se lee en el sitio de la compañía.

Cards Against Humanity Saves America es el nombre de la campaña de seis días. Básicamente se trata de una promoción por Black Friday, así que por 15 dólares la compañía está ofreciendo un mapa ilustrado del terreno, un certificado con la promesa de luchar contra el muro, algunas cartas de regalo “y algunas sorpresas más”.

The government is being run by a toilet. We have no choice... we are going to save America and attempt to keep our brand relevant in 2017



Join in and for $15 we’ll send you six America-saving surprises this December: https://t.co/o1BFmokO9W