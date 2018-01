Sol, arsénico y el VPH factores para crear cáncer de piel

Torreón, Coahuila

El cáncer de piel es más común de lo que se piensa y el más ignorado. Esto puede verse ya que en la mayoría de los pacientes detectados con algún tipo de carcinoma llegan en etapas avanzadas, algunos con la posibilidad de aplicar una cirugía como tratamiento y otros en donde corren el riesgo de perder un miembro del cuerpo si se expande a otra zona.

Este tumor maligno es generado por un desordenado crecimiento celular en la cubierta cutánea, con posible invasión y desarrollo hacia otra parte a distancia de donde se generó afectando con mayor fuerza.

Su prevalencia se ha elevado en los últimos años en México y a nivel mundial. En nuestro país hay un subregistro de casos, ya que la mayoría de ellos no causan la muerte, por lo que en algunas instituciones no es registrado, sin embargo, datos del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), muestran que en 2008 el cáncer de piel ocupó el primer lugar de consulta en hombres y el cuarto en mujeres.

Una variedad considerable de posibles tumores pueden presentarse en el órgano humano de mayor extensión y exposición, tanto a lesiones como radiación Ultravioleta del tipo A, B o C, invisible radiación que emana del enemigo número uno de la piel: el Sol.

Forma una serie de componentes que dañan el DNA del ser humano y expresa una mutación celular al regenerar células de la piel produciendo lesiones cancerígenas en la epidermis.

Los tipos de esta patología de mayor presencia son el cáncer de piel No Melanoma y de piel Melanoma. Aunque es posible detectar a tiempo el Melanoma, representa el tipo de cáncer más peligroso, ya que puede tener en etapas tardías evolución en otros órganos poniendo en riesgo la vida y se caracteriza por la asimetría o cambio de tamaño de los lunares.

Por su parte, los tumores de tipo No Melanoma se producen en la capa más externa de la piel y suponen el 95% de los cánceres que pueden aparecer en la zona.

Según la dermatóloga Rebeca Talamantes Valdivia, quien atiende primeramente a los pacientes para descartar irregularidades en la piel en el Hospital Los Ángeles de Torreón, el mal de mayor presencia en los laguneros con posibles diagnósticos de cáncer es el No Melanoma ‘Carcinoma Basocelular o Epidermoide’, y está directamente relacionado con la exposición y acumulación a los efectos solares afectando principalmente a mayores de 60 años.

“Esta región se caracterizó por crecer en el campo y al paso del tiempo se van viendo los efectos que produjo no cuidar su piel ante los daños que generan los rayos del Sol”, prosigue.

“De 20 pacientes que atiendo dos son de carcinoma ya sea basocelular o epidermoide”. Indica que puede iniciar con un ‘granito’ color oscuro, que al ser asintomático, puede ser confundido fácilmente con lunares o abultamientos irregulares llamados también verrugas.

“La mayoría de las personas no ponemos atención a las apariciones de nuevos lunares o a las que llaman 'verruguitas por la edad' pues piensan que es algo normal, hasta que crece de forma abrupta o empieza a sangrar y es cuando los dermatólogos mandamos a realizar otros estudios para descartar que se trate de cáncer”.

Ningún protector solar, ya sea en crema, spray o loción, cubre al 100 por ciento los daños solares, el uso del protector solar mayor a 50 de FPS (Factor de Protección Solar) es más que suficiente para contrarrestar los efectos negativos en la piel.

“Se recomienda colocarse protector 15 minutos antes de exponerse al sol o alguna luz artificial, que también afecta, luego replicar la aplicación cada cuatro horas”, detalló la especialista.

Añade que el bronceado es un criterio importante para desarrollar alguna especia de carcinomas, por lo que señala sea moderada en lo posible tener descubierta la piel ante cualquier tipo de luz solar y en el menor tiempo.

Es por eso que ante cualquier cambio en la piel debe ponerse la mayor atención acudiendo con un dermatólogo, pues aunque pueda creerse que un simple lunar o una verruga no presentan peligro alguno, la situación es distinta.

No solamente el sol es el culpable de miles de detecciones de cáncer, pues existen otros factores que puede provocar lesiones y hasta el cáncer en el órgano con más presencia en el cuerpo humano, tal es el caso del arsénico, mineral altamente cancerígeno con gran presencia en el agua en la Comarca Lagunera y consumida por gran parte de la población.

Así lo expone el estudio realizado por un grupo laguneros que formaron una investigación que relaciona el cáncer de piel con el factor del arsénico pero además, la intervención del Virus del Papiloma Humano (VPH), los cuales incrementan la posibilidad de poseer la patología que afecta la capa cutánea del humano.

La investigación se llevó a cabo a mediados del año de 1999 en la región y fue publicado en 2004 por la revista International Archives of Occupational and Environmental Health.

Además señala que tener el Virus del Papiloma Humano (VPH) incrementa las posibilidades de contraer cáncer de piel hasta en un 50 por ciento y si existe un contacto con arsénico que representa hasta un 30 por ciento, se mezclan los factores siendo casi inevitable contraer algún tipo de carcinoma.

“Lo que observamos es que la ingesta humana de agua con arsénico tiene hasta un 30 por ciento de las posibilidades de contraer el cáncer de piel, con mayores niveles en la zona rural que en la urbana”, indica el doctor Gonzalo García Vargas, investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y participante del estudio.

“Así también pudimos corroborar que la presencia del VPH en conjunto con la ingesta de agua con arsénico provoca un 80 por ciento de posibilidades se tener cáncer”, agregó García Vargas.

Existe una regla denominada ABCDE, la cual es un método para detectar señales de un posible tipo de melanoma. Por ello se recomienda estar alerta y notificar cualquier anomalía en los lunares a un especialista.

La A de Asimetría, cuando la mitad de un lunar o marca de nacimiento no corresponden a la otra mitad. La B de Borde, los abultamientos irregulares o desiguales. La C de Color, cuando el color no es uniforme y que incluyen sombras en su interior color marrón, rosadas o rojas.

La D de Diámetro, que signifi ca que el lunar mide más de seis centímetros, y la letra E de Evolución, cuando el tamaño o la forma del lunar está cambiando.

