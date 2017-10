El cáncer desde el dolor personal

La princesa Dina Mired aprendió a enfrentar el cáncer desde la trinchera más cercana, al lograr que su hijo, Rakan, combatiera esta enfermedad.

Generosa, esta madre y activista, aplica y comparte lo que su enorme lucha logró, pero ahora desde otros frentes. Participa en algunas fundaciones, así como la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), de la que será presidenta a partir de 2018. Dina está convencida de que “una acción tan sencilla, como divulgar información acerca de esta enfermedad, podría salvar vidas”.





Cuando se presentó ante la ONU afirmó que el cáncer era una epidemia, pero ¿realmente lo es?

Cuando estuve frente a la ONU me sorprendió mucho ver a todos pelear por terminologías. Me asombró que no quisieran decir que es una epidemia, pero lo es. Cuando millones de personas mueren innecesariamente, es una epidemia. Etiquetar las cosas se ha convertido en una herramienta importante. Por ejemplo, cuando alguien dice que el cáncer es una de las enfermedades no transmisibles, la etiqueta le quita el sentido de urgencia. He descubierto que etiquetar las cosas de la manera correcta tiene un efecto positivo porque permite abordar la problemática desde el ángulo adecuado. Por lo tanto, si decimos que el cáncer es una epidemia, resaltamos su urgencia.





¿Cuáles son los principales obstáculos para combatirlo?

El primero es el estigma y el tabú en torno a la enfermedad. La gente piensa en el cáncer como una sentencia de muerte. Por ello postergan o evitan hablar con familiares y amigos, y cuando finalmente deciden ir al médico, ya es tarde. Otro obstáculo puede ser que en donde vivas no haya un centro de cáncer o que sea mediocre y el tratamiento no haga diferencia. El dinero es otro obstáculo importante.





¿Qué complicaciones enfrentan los países en vías de desarrollo?

El cáncer existe en todo el mundo, pero en los países desarrollados tienen las herramientas y cuentan con la ayuda necesaria. En el pasado se pensaba que era una enfermedad de los países ricos, y creían que los que estaban en vías de desarrollo, como el nuestro, solo tendrían que lidiar con enfermedades transmisibles como la malaria y la tuberculosis. Por lo tanto, estos países quedaron completamente rezagados. Debido a este desfase, han habido miles de muertes, de las cuales, 70% corresponde a países en vías de desarrollo. Esto se debe a que no cuentan con centros especializados en cáncer, a la falta de medicamento adecuado y a que los médicos carecen de los conocimientos suficientes para poder diagnosticarlo.





¿Por qué el cáncer tiene que formar parte de la agenda política?

“La gente piensa en el cáncer como una sentencia de muerte. Por ello postergan o evitan hablar con familiares y amigos, y cuando finalmente deciden ir al médico, ya es tarde”.



Antes, solo discutíamos sobre el cáncer dentro de la misma comunidad, pero descubrimos que ese no era el canal adecuado para promover la acción global, que eran los políticos. Así fue como la comunidad del cáncer se unió a la de la diabetes, a la de las enfermedades del corazón y a la de las enfermedades pulmonares, para formar parte de la agenda política. Fue una lucha ardua. Es importante que el cáncer permanezca como parte de la agenda política, porque ahí es donde están los líderes tomando decisiones.









Y como individuos, ¿qué podemos hacer?

Más allá de pensar que el cáncer es un problema muy complejo, podemos preguntarle a familiares y amigos si ya se han hecho los estudios necesarios. Cuidarse a uno mismo también es una forma de ayudar. Se puede hacer, por ejemplo, una recaudación de fondos para que la gente se haga una mastografía de forma gratuita. Cualquier cosa ayuda. En la Fundación Hussein en la que trabajé por 16 años, llegaban niños a donar sus regalos de cumpleaños a los pacientes. Todos podemos hacer algo, incluso si sólo tienes 10 o 100 dólares estás ayudando. Esto es lo que necesitamos, gente que participe con la seguridad de que hace una diferencia.

TE RECOMENDAMOS: Es posible ser madre después del cáncer





La Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer será en México este año, ¿por qué es importante?

70% de las muertes que ocurren por cáncer son en países en vías de desarrollo.



Durante dos días, en un mismo lugar, los líderes del mundo se reúnen para discutir cómo hacer del cáncer una de sus prioridades. Hoy en día escuchamos sobre guerras y desastres naturales que provocan muertes inmediatas. En el caso del cáncer, la gente muere progresivamente. Si el cáncer nos matara en un día, entonces, sería notica mundial. En esta Cumbre nos reunimos para recordar lo importante que es. Además, evaluamos los avances de nuestro trabajo y definimos lo que nos queda por hacer.





¿Qué planes tiene como la próxima presidenta de la UICC?

Quiero enfocar mis esfuerzos en la iniciativa de “Desafío de las ciudades contra el cáncer”, porque es justo lo que necesitamos. A diferencia de otras iniciativas, este proyecto hace una evaluación que determina las necesidades específicas del país y permite diseñar un plan a la medida. Una vez que se tiene un plan de acción, se suman los esfuerzos de todos.

Es una iniciativa de 360 grados, que va salvar muchas vidas con acciones concretas. Quiero ayudar compartiendo mi conocimiento. La gente confía en mí porque yo lo he vivido; soy madre de un sobreviviente de cáncer. Hablo desde la experiencia, que me ha enseñado que no puedes esperar a que todos te resuelvan las cosas, tú tienes que tomar cartas en el asunto e involucrarte de lleno. En esta lucha, tienes que saber lo que quieres y lo que necesitas.



El dinero es una barrera muy.