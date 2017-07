No hay que tenerle miedo a la Inteligencia Artificial: investigador de IBM

Guadalajara

Uno de los investigadores latinoamericanos en cuanto a Inteligencia Artificial se refiere es Fabio Gandour. El brasileño es jefe de investigación en IBM y ha estado detrás del desarrollo de Watson, la IA de su empresa que además de ayudarte a escoger regalo basado en las tendencias de búsqueda en internet, quiere combatir el cáncer.

Actualmente, Fabio está trabajando en un modelo matemático que ayude a hacer del planeta un lugar más sustentable para que podamos vivir aquí por muchos años más.

En Campus Party, Fabio, quien portaba una playera que mostraba una de las ecuaciones que se han utilizado para explicar el Universo, contestó al Interrogatorio Milenio.

¿Qué aplicación te es indispensable para vivir?

La previsión meteorológica. Como Sao Paolo es una metrópoli gigante, si no estoy al tanto de dónde va a salir la lluvia, no me muevo. Más que esto, a mí me encanta saber en dónde va a llover porque después salgo a caminar con mis perros justo ahí porque la calle está más limpia.

¿Android o iOS?

Los dos. El profesional es iOS, pero el personal es Android. Soy bastante ecléctico en este término.

¿Cuál es tu videojuego favorito?

Me da mucha vergüenza decir que no sé manejar un juego. ¡Ayúdame por dios! Es un hueco en mi formación. Me muero de ganas, de envidia; ve a la gente jugando un juego y yo no tengo ni la más mínima idea qué coño ocurre allá.

Tengo un nieto que es muy dedicado a los videojuegos. Yo le digo, por favor enséñame a manejar esto. ¿Sabes qué me responde? "Abuelito, no es más para ti".

¿Con qué personaje histórico te identificas?

Yo me identifico bastante con Galileo Galilei.

¿Qué es lo que más te ha gustado de México?

¡Qué pregunta tan más tramposa! Me mezclo muy bien con México en general. Vengo acá desde hace mucho tiempo, desde que era más joven y tenía más pelo. Lo que me gusta más de México es el tequila.

¿Qué es lo que te hace feliz en este momento de tu vida?

Es estar aquí alrededor de un montón de actividades llenas de jóvenes. Desde mi punto de vista, el hombre está en el punto más alto de mi escala de valores. Invertir en gente es una inversión con resultados garantizados: resultados en amistad, respeto, consideración y a veces incluso resultado en dinero. Entonces, el poder estar con jóvenes y compartir con ellos lo que estamos haciendo para poder orientarlos desde el punto de vista tecnológico, en su camino profesional es lo que más me encanta en este momento.

¿Cuál es el ritual que nunca falta en tu día?

Es la práctica de algún deporte. Yo nado tres veces a la semana y corro entre seis y ocho kilómetros también tres veces a la semana. Entonces mi día empieza o termina con alguna práctica física, si no, no me mantengo.

¿Cuál es el defecto que menos soportas de tu personalidad?

Soy un poco exigente. Quiero las cosas muy justitas, a veces en donde incluso no hay necesidad. Esto es un rasgo tal vez de mi signo. Soy virgo.

¿Qué características debe tener una persona para ser tu amigo?

Tiene que ser bien honesto, pero no que tenga una honestidad tal cual se conoce. Yo quiero un honesto intelectual, científico; que no diga ninguna media verdad, mucho menos mentiras. No convivo bien con este tipo de personas.

¿Cuál es tu carrera profesional frustrada?

Nunca he podido jugar futbol, aunque sea de Brasil. Soy muy malo en futbol.

¿Cuál es la mejor mentira que hayas inventado?

Es muy fácil. Con respecto a computación cuántica. No es fácil, pero es posible.

¿Cuál fue la última canción que escuchaste antes de llegar aquí?

No tengo ninguna idea de cuál era, pero venía en el coche con mis compañeros y el radio cantaba algún tipo de baile muy joven y muy mexicano. No entendía ninguna palabra de lo que se hablaba. Hice un esfuerzo pero no capturé nada.

¿Qué es lo que siempre llevas contigo?

Mi computadora. Siempre.

¿Crees que un mundo sustentable es posible?

Sí. Desarrollé un modelo matemático que está en evolución. Está basado en un variable bien rara pero muy efectiva que desde mi punto de vista, sirve como herramienta de planeamiento de acción y medición de los resultados. Esta variable, no se asusten, es el número de átomos del planeta. Éste es estimable. El planeta tiene 10^50 átomos y esto mis amigos, es todo con lo que contamos.

Todo está hecho de átomos, tú, las computadoras, los celulares. Y esto es el stock de átomos que tenemos. Hay transformaciones de átomos que podrán costar mucho para nosotros, por lo que Hawking digo "la transformación que están haciendo con los átomos va a hacer que este planeta sea inviable. Hay que buscar cómo colonizar otro".

Yo creo que si uno logra una conciencia de un uso razonable de estos átomos que tenemos aquí, el planeta Tierra todavía tendrá salvación.

¿Debemos temerle a la IA?

¡No! Yo no tengo miedo de máquinas, yo tengo miedo de la gente. En las máquinas, uno programa, si te molesta lo apagas. Con la gente no. Yo sé cómo hacer que las máquinas aprendan y sé cómo hacerlas trabajar para que esta inteligencia nos favorezca.

Le tengo más miedo de la gente que usa la inteligencia de una manera impredecible, incluso para hacer cosas no tan buenas.