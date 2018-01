Campeche, la ciudad fortificada

San Francisco de Campeche es, sin duda, una de las capitales más hermosas del país, y es mejor conocida como “la ciudad histórica fortificada” por las grandes murallas que la rodeaban y evitaban la entrada de piratas que la acechaban.

La ciudad de Campeche creció con el temor a sus espaldas, pero en la actualidad la capital presume sus murallas, baluartes, faros extintos, grandes ventanales y sus puertas de colores, sin olvidar su deliciosa gastronomía, que es una fusión de la comida maya, española y árabe, lo que le da al viajero la sensación de haber llegado al mejor puerto para vacacionar.

Durante tu estadía en la capital campechana no te puedes perder sitios icónicos y paradas clave, como las siguientes:





1. El malecón





Frente a las olas de la costa del Golfo de México se encuentra uno de los lugares favoritos tanto para los locales como para los visitantes: el malecón que, por su belleza, resulta perfecto para comenzar a explorar esta maravillosa ciudad.

Este lugar tiene una longitud aproximada de cinco kilómetros, y está conformado por carriles para que el paseante pueda recorrerlo, ya sea en bici o caminando; también es el lugar idóneo para correr o trotar por la serenidad tropical que se respira.

Al dar un paseo a lo largo del malecón te encontrarás con una hileras de cañones que resguardan la ciudad campechana, con sus bocas de metal oxidado apuntando hacia al mar que te transportan a la época virreinal.

Si bien, en el horizonte del Golfo ya no se divisan barcos piratas, estas armas rescatadas de naufragios cobran vida al contemplar sus intensos atardeceres y te invitan a disfrutar de la tranquilidad de sus aguas.

Además, el malecón de San Francisco Campeche puede considerarse como una galería de arte, pues a lo largo de él te encontraras varios monumentos, como:

La novia del mar: la leyenda habla acerca de una joven que cautivó al mar por su belleza. Un día ella se enamoró perdidamente de un marino, y el mar se sintió olvidado y desplazado. El marino zarpó de Campeche junto con su tripulación, pero prometió regresar cuanto antes para volverla estrechar entre sus brazos. El mar, dolido y enojado, vio la oportunidad perfecta para volver a tener la atención de la joven, por lo que una noche levantó sus grande olas con furia contra la embarcación que terminó por sepultar el barco donde viajaba el marino. Desde ese día, la joven va la playa y sobre unas rocas espera ver la embarcación que le traiga de vuelta a su amado.

Monumento a Pedro Sáinz de Baranda: es un homenaje en bronce al capitán de fragata campechano que derrotó a la última guarnición española que quedó en México, tras la independencia.

Letras multicolores: uno de los puntos favoritos de quienes visitan el malecón es el parador fotográfico donde se encuentran las letras de Campeche. Cada una está adornada con algún motivo representativo del estado, como la silueta de los baluartes de la capital o la máscara de entierro de Calakmul.





2. La muralla





¿Sabías que Campeche es la única ciudad que estaba amurallada en México y la misma UNESCO la declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999 por su innegable valor arquitectónico e historia de su centro?

Desde su fundación, la capital campechana se convirtió en un importante puerto de escala entre España, el Caribe y las nuevas conquistas del reino español; además, era considerado como la puerta de entrada marítima hacia la península de Yucatán.

Con el crecimiento del comercio en la región y la prosperidad en la ciudad, atrajo la codicia de múltiples piratas, por lo que las autoridades del virreinato tomaron medidas para proteger a la ciudad de los ataques, construyendo así un recinto amurallado.





3. Baluartes y puertas





Los baluartes son construcciones en forma de pentágono, los cuales sostenían las paredes de las murallas para protegerlas de los ataques a la ciudad. En la actualidad solo se conservan siete de los ocho que originalmente se tenían. Los más reconocidos son el de San Carlos, Santa Rosa y La Soledad; los puedes recorrer para disfrutar de su espectacular vista y estructura. Ahora encontrarás galerías de arte de la época, un auditorio abovedado y un museo arqueológico en su interior.

Para entra a la ciudad en la época colonial, tenías que atravesar por una de las cuatro puertas, de las cuales solo dos quedan de pie: Puerta de Mar y Puerta de Tierra.





4. Calle 59, tu parada gastronómica





Cerrada a la circulación de automóviles, en esta calle encontrarás una variedad de restaurantes y bares para convivir y comer delicioso.

El inicio de la Calle 59 es a partir de la Hacienda Puerta Campeche y el Salón Rincón Colonial hasta llegar a la Puerta de Mar. Al recorrerla podrás observar esculturas de piratas que adornarán tu paseo. En este corredor se congregan las propuestas culinarias más sobresalientes tanto tradicionales como contemporáneas. No te pierdas la oportunidad de probar los siguientes manjares que formarán parte importante de tu viaje:

Pan de cazón: especialidad preparada con el estilo de la lasaña, usando tortillas con carne de cazón, frijoles negros y salsa de jitomate con chile habanero.

Frijol con puerco: se trata de un guiso de carne de puerco cocido en frijol y servido con arroz.

Camarones al coco: es uno de los platillos más exóticos, los cuales se acompañan de compota de manzana.

Queso relleno: este guiso, con influencia holandesa, es uno de los más solicitados.

Brazo de reina: se trata de una especie de pastel servido con salsa de tomate y espolvoreado con pepita molida.

Raya entomatada: esta fabulosa receta, a base de mantarraya y jitomate, es una clara muestra de las raíces de la cultura y cocina campechana.





Tiempo de carnaval

Una de las festividades más antiguas y espectaculares de méxico es el Carnaval de Campeche. Es considerado el más antiguo del país, pues la primera edición data del año 1582. Para 2018, la fiesta tendrá lugar del 1 al 13 de febrero y, como es costumbre, podrás disfrutar de tradicionales comparsas, bailes masivos, coronación de reyes y la quema del mal humor.

Aquí el programa del carnaval:

Viernes 26 enero: Baile Precarnavalesco

Sábado 27 enero: Comparsas juveniles

Domingo 28 enero: Comparsas infantiles

Jueves 1 de febrero: Funeral del mal humor y su gallo de la alegría, Quema del mal humor. STAND UP: Paul Stanley, Marcela Lecuona, Charlie Barrientos

Viernes 2 de febrero: Coronación de los Reyes del INAPAM

Sábado 3 de febrero: Coronación de los Reyes de la Universidad Autónoma de Campeche. HA*ASH

Domingo 4 de febrero: Coronación de los Reyes del Instituto Campechano.

Lunes 5 de febrero: Coronación de los Reyes del Carnaval de las personas con discapacidad. Jesse & Joy

Martes 6 de febrero: Coronación de los Reyes Infantiles. CD9

Miércoles 7 de febrero: Coronación de los Reyes del Carnaval. Invitados Zion y Lennox

Jueves 8 de febrero: Tradicional Paseo de las Flores. Coronación de la Reina del Espectáculo Laura Carmine. Invitados CNCO

Viernes 9 de febrero: Corso Infantil, Noche de Comparsas, Viernes de Carnaval. Invitado Maluma

Sábado 10 de febrero: Sábado de Bando, Festival de Sábado de Bando. Invitado Luis Enrique

Domingo 11 de febrero: Ronda Naval, Festival de Domingo de Carnaval. Invitado BANDA MS

Lunes 12 de febrero: Algarabía Campechana, verbena popular de la algarabía campechana. Noche EXA

Martes 13 de febrero: Coloreate, Tradicional Pintadera.

Sábado 3 marzo: Cortejo fúnebre de Juan Carnaval, quema de Juan carnaval



Cómo llegar

Lleva bloqueador solar, repelente de insectos, sandalias y ropa ligera como shorts o blusas de algodón. Si deseas visitar los sitios arqueológicos, es necesario portar zapatos deportivos, sombrero o gorra y ropa cómoda.



Si tu destino de partida es la Ciudad de México, el aeropuerto tiene solo dos rutas aéreas que llegan a San Francisco de Campeche, una por Aeroméxico y la segunda por Interjet.

Vía terrestre se puede llegar por tres vías; la carretera No. 180 Villahermosa – Campeche, Carretera Federal No. 186 Villahermosa – Escárcega – Chetumal y por la Carretera Federal No. 261 Escárcega – Champotón, pero ten en cuenta que la duración del trayecto puede ir de ocho a diez horas.





Dónde hospedarte

El hotel Gamma Malecón Campeche, de la familia de Grupo Posada, ubicado frente al majestuoso malecón, a dos cuadras de Centro Histórico, combina un toque antiguo con la modernidad, este resort te invita a la relajación total.

Una de las principales razones para hospedarte en Gamma Malecón es su atención personalizada, ya que desde tu arribo sientes la amabilidad que distingue a los campechanos.

Si durante tu viaje festejas un motivo especial como luna de miel, aniversario o cumpleaños, el hotel se encarga de darte todas la facilidades para que disfrutes al máximo, incluso te adornan con un detalle tu habitación con la finalidad de que tu estadía sea placentera.

Todas sus habitaciones tiene vistas increíbles y puedes elegir la que tiene vista al malecón o a la ciudad, para hacer unas tomas fotográficas espectaculares.

Pero si tu viaje es de negocios, ¡no te preocupes!, ya que el hotel cuenta con diferentes salones para que realices tu evento, además de una sala de juntas y centro de negocios.

Si estas planeando tus vacaciones o simplemente quieres escaparte de la ciudad durante el puente del 5 de febrero, Campeche te recibirá con los brazos abiertos.