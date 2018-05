Investigarán a Cambridge Analytica pese a su cierre

La consultora Cambridge Analytica (CA), centro de la polémica por el presunto uso indebido de datos de millones de usuarios de la red social Facebook, será investigada en Reino Unido a pesar de su cierre, informaron los responsables de la averiguación.

La empresa fue acusada por los medios de acceder a información de 87 millones de usuarios, incluidos sus propios datos personales, con fines políticos ya que al parecer diseñó un software que pudo ayudar a impulsar la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

A pesar de comunicar anoche el cese inmediato de todas sus actividades, el presidente del Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, Damian Collins, dejó claro en un tuit que Cambridge Analytica no podrá borrar sus datos puesto que la investigación es "vital".

Cambridge Analytica and SCL group cannot be allowed to delete their data history by closing. The investigations into their work are vital