Callo de Hacha se queda sin programa de radio

Luego de que en la emisión del martes 9 de enero, el youtuber y conductor de radio Jorge Roberto Avilés Vázquez, mejor conocido como Callo de Hacha anunciara que su programa que se transmite en Radiofórmula sería recortado a una hora, confirmó hoy a través de su cuenta de Twitter que el viernes será su última emisión.

En su lugar, entrará el periodista Leonardo Curzio, quien en octubre dejó su espacio radiofónico en Enfoque Noticias tras pedirle que despidiera a dos de sus colaboradores.

No me cesaron, me voy por mi propia voluntad. En efecto, me pidieron la cabeza de dos colaboradores.