Calendario Pirelli 2018, un homenaje a la raza negra

Nueva York

El Calendario Pirelli 2018, realizado por el fotógrafo Tim Walker, rinde un homenaje a la belleza de la raza negra a través de imágenes de Naomi Campbell, Lupita Nyong'o, Sean Diddy Combs, Whoopi Goldberg y modelos como DuckieThot y Adut Akech, un mensaje que el autor espera que llegue a muchos.

La modelo Duckie Thot mira a la cámara como embrujada; su imagen deformada por un gran angular permite disfrutarla de hasta los más mínimos detalles en este relato visual de “Alicia en el País de las Maravillas” como una fantasía negra creada por Walker para el calendario.

TE RECOMENDAMOS: Cuartoscuro convoca a Concurso de Fotografía

“Esta es la entrada”, dice Walker sobre su foto favorita del renombrado calendario, considerado cada año como un punto culminante de la fotografía mundial. Esta vez es un homenaje no sólo a Alicia, sino que además está íntegramente protagonizado por modelos y actores negros.

Las 28 imágenes de Walker son fantásticas en los dos sentidos de la palabra. Es el mundo de ensueño de Alicia y sus personajes, en un entorno imaginado al que Walker que dio vida durante tres días de trabajo en Londres.

“Como fotógrafo no podía contar a Alicia como la he visto un millón de veces”, dice. Y entonces pensó, ¿por qué no puede ser Alicia negra? El relato comienza con la modelo sudsudanesa-australiana Thot, de apenas 22 años y a quien Walker considera “increíblemente encantadora”.





Nyong'o como personaje de Alica ante la lente de Walker (Pirelli/ Tim Walker)

El primer Calendario Pirelli

En 1964 el fabricante italiano de neumáticos Pirelli editó su primer calendario y lo regaló a amigos de la empresa. En aquel entonces los desnudos dominaban las imágenes, pero con el paso de los años se fue convirtiendo cada vez más en una obra de arte de la fotografía. Todos los años se contrata a fotógrafos estrella y a modelos top.

“Cuando uno piensa en el calendario Pirelli yo no soy precisamente la cara que a uno le viene a la mente, ya lo sé”, asegura risueña la actriz Whoopi Goldberg en un video de presentación. “Pero sé que muchas personas quieren que alguien como yo aparezca... y aquí estoy”.

Han pasado 30 años desde la última vez que el calendario estuviese protagonizado íntegramente por negros, pero en las ediciones siempre han estado entre los protagonistas.

Además de estrellas en ascenso como Duckie Thot y Adut Akech están presentes la supermodelo Naomi Campbell, las actrices Lupita Nyong'o y Whoopi Goldberg y el rapero Sean Diddy Combs.

TE RECOMENDAMOS: Inclusive Fashion Forum apoya a jóvenes en la industria de la moda

Habla sobre dónde queremos estar mañana, asegura por su parte el actor Djimon Hounsou, nacido en Benin y conocido por su papel en Guardians of the Galaxy Vol 2. El calendario le reservó el papel del Rey de Corazones.

Tanto Campbell como Walker opinan que los negros están insuficientemente representadosen la fotografía y la moda. “Nos concentramos demasiado en la industria de la moda en las modelos blancas”, dice Walker.

Sobre todo en las campañas publicitarias de productos de belleza suele haber a menudo cuotas de jóvenes de otro color de piel “porque tiene que haberlas”, dice Campbell.

Walker cree sin embargo que el sector se está transformando. Él, por su parte, quiere contribuir con una pequeña frase “en una conversación muy larga”.





La 'drag-queen' Ru Paul y el actor Djimon Hounsou son los Reyes de Corazones (Pirelli/ Tim Walker)



Puede que la frase sea breve, pero no se olvida. El relato de Alicia de Lewis Carroll, famoso sobre todo por las películas de Disney, obtiene con sus protagonistas negros una lectura distinta. Hounsou quiere servir de modelo a seguir. Fue algo que le quedó muy claro cuando su hijo le dijo un día: “Me gustaría trepar por las paredes un día como Spiderman, si yo fuese blanco".

Para Walker, a quien le leyeron las historias de Alicia cuando era un niño, se cierra un círculo. Siendo joven fue asistente de Richard Avedon cuando éste fue el responsable del calendario Pirelli, y ahora es su nombre el que aparece en letras doradas.

TE RECOMENDAMOS: Audacia explícita, la fotografía erótica de Jesús Flores

“No fue fácil, no puedo decir lo agotador que es”, asegura sobre las sesiones, en las que se esfuerza por que todos se sientan cómodos. Él lo entiende perfectamente pues asegura: “Odiaría que me fotografiaran”.

AG