Trudeau usa calcetines de Chewbacca y causa discusión en redes

Los calcetines de Justin Trudeau provocaron una competencia en Twitter entre las estrellas de las franquicias Star Wars y Star Trek, luego de que el primer ministro canadiense fuera fotografiando usando un par con el rostro de Chewbacca en una reunión en Nueva York.

TE RECOMENDAMOS: Samsung cancela lanzamiento del Galaxy Note 8 por sismo

Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker en Star Wars, celebró la aparición de su compañero de aventuras en los calcetines de Trudeau, diciendo en Twitter que era "otra razón" por la que le gustaba el primer ministro.

Here's another reason I ❤️ @JustinTrudeau Plus-I have it on good authority exactly what he was wearing UNDER his suit. #GreatWhiteNorthNerdpic.twitter.com/7LjaQN82l8