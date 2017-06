Chica muere en bungee por mala pronunciación del inglés

Ciudad de México

Debido a la mala pronunciación del inglés de un instructor de bungee, una chica holandesa saltó hacia su muerte en España. Así lo dictaminó esta semana un juez acerca de los hechos ocurridos en 2015.

La hoy occisa se llamaba Vera Mol y tenía 17 años cuando se precipitó a su fatal caída en el viaducto de Cabezón de la Sal, en Cantabria.

Según una corte regional de Cantabria, la razón de la muerte de la chica fue el pésimo nivel de inglés del instructor. Antes del salto, éste le dijo a la hoy occisa —que no hablaba español— "No jump", queriéndole decir que no saltara pero la chica entendió "Now jump" o "Salta ahora".

En ese momento, Vera Mol estaba sujetada por una cuerda, pero ésta no se había asegurado a ningún elemento, de modo que la holandesa se precipitó hacia su muerte.





Los testigos aseguraron que la pronunciación del instructor era muy deficiente y que esto provocó la confusión de Mol, y su muerte imprudencial. Otros instructores señalaron, además, que la instrucción oficial en estos casos es "Don't jump" —no saltes.

Por estos hechos, la compañía que organizó el salto en bungee enfrentará cargos por negligencia, informó el diario británico The Telegraph. El instructor, cuyo nombre no ha sido revelado, ya se presentó en la corte, acusado de homicidio imprudencial.

La compañía había apelado un fallo inicial, argumentando que la chica saltó antes de que se le indicara; pero el juez dictaminó que el nivel de inglés del instructor era muy pobre para asesorar a extranjeros "en algo tan delicado como saltar hacia el vacío atado por una cuerda".

El juez dictaminó que la muerte de la ciudadana holandesa se debió a "una malentendido derivado del uso incorrecto y la mala pronunciación dle inglés", ya que la instrucción dada pudo perfectamente haber sido interpretada como una orden de salto.

Como agravantes, el juez señaló que Mol era menor de edad —y la compañía no se molestó en obtener permiso de los padres— y que en España el salto en bungee está prohibido en los puentes como el de Cantabria.





