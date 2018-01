Ni la muerte le impidió jugarle la mejor broma a su esposo

¿Qué sentido tiene el amor si no hay compromiso genuino? La historia de este hombre es para llorar... o para reír. O ambas.

Antonia Nicol, una bombera de Londres, contó en un tuit que antes de morir, su madre le dio a Nigel Fitton —su padre— "instrucciones estrictas de regar las plantas del baño". Bah, tarea fácil.

TE RECOMENDAMOS: Pareja que violaba a su hija de 13 años: "Mejor nosotros que un maniático"

Por mucho tiempo, Nigel regó las plantas "religiosamente y las mantuvo vivas", sigue el tuit de Antonia. "Lucían tan increíbles, que él decidió llevarlas a su nueva casa, ¡y descubrió que eran de plástico!".

Cuandó se enteró, dice, Antonia pudo oír la risa de su madre entre dientes.

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT